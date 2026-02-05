電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證
文章來源：Qooah.com
近期，HONOR Magic V6 獲得國內3C認證，認證頁面顯示裝置支援 120W 快充，是目前摺疊屏手機中最高的充電功率。
此前 HONOR 宣佈，將在3月份召開的巴塞隆拿 MWC 上推出 Magic V6，將延續極致輕薄的設計理念。
由於電池技術的突破，Magic V6 將會內置 7150mAh 左右的電池，是目前摺疊屏裝置最大電池容量。
規格方面，Magic V6 的內部代號為 Phenom，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，後置2億像素大底鏡頭+潛望長焦鏡頭，支援無線充電、滿級防水、北斗衛星通信等旗艦級配置。備案配色有雪域白、絨黑色、旭日金、赤兔紅四款。
作為參考，去年發佈的 HONOR Magic V5 摺疊屏的機身厚度為 8.8mm、重量為 219g，內置 6100mAh 超薄青海湖刀片電池，全版本支援北斗衛星通信和 50W 無線充電，售價 8999元起。
