電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證

國際中心／周孟漢報導中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，網路上的攻擊也層出不窮！近日國外一項調查中發現，中國「由國家支持」的駭客組織數量位居「全球第一」，且對台灣的攻擊最為強烈，短短1天就高達263萬次，內容不單單只是資訊竊取，還包括能源、醫療及金融系統等關鍵基礎設施的深度滲透，可說是已具備「癱瘓社會運作」的能力。

民視 ・ 1 天前 ・ 2 則留言