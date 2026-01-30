電池衰退怪誰？這樣充電會降低電動車壽命！

記者鍾釗榛／綜合報導

根據統計，電動車電池平均每年僅衰退約2%。（圖／翻攝Toyota網站）

不少人一聽到電動車，第一個擔心就是電池壽命。但最新大型研究顯示，這個焦慮可能被放大了。根據統計，電動車電池平均每年僅衰退約2%，速度遠比多數人想像得慢。

續航力不會一夕崩盤

換算下來，一輛原本續航約500公里的電動車，10年後仍能維持約422公里的表現，電池容量仍有82%。對一般通勤、家庭用車來說，影響其實相當有限。

一輛原本續航約500公里的電動車，10年後仍能維持約422公里的表現。（圖／翻攝Volkswagen網站）

貨車把平均值拉低

這份報告來自車隊管理公司Geotab，分析多達22,700輛、涵蓋21種車型的真實行駛數據。其中電動貨車因續航較短、充電頻率高，又常使用快充，年衰退率提高到2.7%，成為拖累整體數據的主因。

快充不是不能用 但用太兇會有影響

研究也點出關鍵差異：直流快充使用比例低於八分之一的車輛，電池年衰退僅1.5%。若快充功率超過100kW，衰退速度可能升至3%。簡單說，偶爾救急可以，長期當日常就不太妙。

快充功率超過100kW，衰退速度可能升至3%。（翻攝HONDA網站）

多數車主真的不用太焦慮

Geotab總結指出，只要不是高強度用車、主要以慢充為主，電動車電池老化速度相當溫和。對一般私家車主而言，電池壽命遠比網路傳言來得可靠。

