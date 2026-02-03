電池、成本雙重夾擊 保時捷電動跑車恐難產

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷電動化布局出現變數。隨著新任執行長於2026年1月上任，內部正重新評估電動版718 Cayman與Boxster的去留。外媒指出，成本節節攀升，加上研發時程一再延誤，讓這項專案陷入進退兩難。

保時捷內部正重新評估電動版718 Cayman與Boxster的去留。（圖／翻攝PORSCHE網站）

成本與進度成最大壓力

知情人士透露，電動718的開發不僅燒錢，進度也明顯落後。早在2024年底，就有工程端私下形容「嚴重落後計畫」，外界開始質疑技術與供應鏈是否出問題。

保時捷718電動車計畫可能暫停。（圖／Porsche提供）

電池供應出狀況

變數之一來自電池。歐洲大型電池供應商Northvolt去年爆發財務危機，直接衝擊保時捷原本的電池布局，導致開發一度暫停，也讓上市時程更加不明朗。

燃油718意外續命

耐人尋味的是，保時捷隨後確認下一代718將繼續提供內燃機版本，且定位更偏向產品線頂端。換言之，原本被視為未來主角的電動718，反而成了不一定會登場的選項。

電動轉型保時捷選擇更保守

在市場與技術尚未完全到位前，保時捷似乎不急著把經典中置跑車全面電動化。對死忠車迷來說，這或許不是壞消息，至少短期內，熟悉的引擎聲還不會消失。

