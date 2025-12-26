電池、散熱、防護全部拉爆，HONOR WIN 系列發佈，雙旗艦覆蓋全價位

文章來源：Qooah.com

榮耀正式推出 HONOR WIN系列機型，共有 HONOR WIN 和 HONOR WIN RT 兩款。

HONOR WIN系列作為 HONOR GT 系列的更名新作，主打賣點是超長續航和極致性能，憑借首發搭載 10000mAh 巨無霸青海湖電池，不僅將電池硅含量提升至15%，標誌著智能手機邁入萬級電池時代。

規格方面， HONOR WIN系列採用的是 6.83吋全面屏，全球首發 1.5K 185Hz 超高刷電競屏，支援 5920Hz 零風險 PWM 調光、3D 遊戲防暈眩等技術，能有效保護眼睛，是目前行業最強護眼電競體驗。採用的是 6.83吋全面屏

廣告 廣告

搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。拍攝方面採用前置 5000萬像素單鏡，後置 5000萬像素 AI 三鏡。此外，支援 3D 超聲波屏幕指紋，IP68、IP69和IP69K滿級防塵防水，100W有線、80W無線充以及 27W 有線反充。

HONOR WIN RT 屏幕規格相同，搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器。拍攝方面前置 5000萬像素單鏡，後置 5000萬主鏡 + 1200萬超廣角鏡頭。此外，支援 3D 超聲波屏幕指紋，IP68、IP69 和 IP69K 滿級防塵防水，100W有線充。

HONOR WIN 系列在超大電池的基礎上，搭載自研青海湖電池管理算法和自研電化學模型算法，進一步控制功耗提升續航，真正意義上實現日常外出無需攜帶 流動充電器。

HONOR WIN全系搭載榮耀東風渦輪散熱，風扇是行業內體積最小、重量最輕、轉速最高。轉速最高達到 2500轉/分鐘，讓整機散熱能力提升30%。官方提供散熱風扇「5年清灰保養」服務，消除了用戶對裝置積灰的困擾。

為了更好的遊戲體驗，HONOR WIN 全系配備榮耀 AI 環繞低音炮，採用雙 1216 立體環繞結構，帶來更沈浸的電競體驗。

售價方面：

HONOR WIN

12GB+256GB 版本售價 3999元

12GB+512GB 版本售價 4399元

16GB+512GB 版本售價 4699元

16GB+1TB 版本售價 5199元

HONOR WIN RT

12GB+256GB 版本售價 2599元

12GB+512GB 版本售價 3099元

16GB+256GB 版本售價 2899元

16GB+512GB 版本售價 3399元

16GB+1TB 版本售價 3999元