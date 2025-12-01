電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供

電波拉提是坊間醫美目前流行的微整形項目；46歲的林小姐因為工作繁忙長期熬夜，最近感覺臉部鬆弛、法令紋加深，照鏡子總覺得疲態明顯。經朋友推薦台中大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心黃昭瑜主任門診，接受鳳凰電波治療後，肌膚緊緻度大幅改善，明顯拉提效果讓她重拾自信。黃昭瑜主任表示，鳳凰電波是目前市面上廣受大眾信賴的「非侵入式緊膚治療」，但要達到自然、安全且有效的拉提效果，施打原理與技術細節都需要具備深厚醫學知識，才能真正兼顧美麗與安全。

黃昭瑜醫師說明，鳳凰電波透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。與一般的射頻不同，鳳凰電波具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。鳳凰電波不是「能量打越高越好」，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，治療計畫必須依照個人條件量身設計，才能真正做到自然緊緻、不僵硬和不腫脹。

為了讓更多專科醫師掌握鳳凰電波的最新進展與正確施打技巧，該院特別舉辦年度教育訓練課程，邀請全台皮膚科與整形外科醫師參與，強化醫美治療安全品質。此課程由雷射光電醫學會理事長胡倩婷副院長親自主持，黃昭瑜主任進行鳳凰電波的原理講解、臨床判斷與施打示範。胡倩婷醫師表示，能量型醫療儀器需要穩定、精準與安全的操作，醫師對於臉部解剖結構與能量變化的理解，是確保遠離副作用的關鍵。教育訓練不只是提升醫師技術，更是保護病人安全的重要一環。

黃昭瑜醫師提醒，民眾對鳳凰電波常有誤解，迷思一：「能量越高越好」—事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用；迷思二：「一次治療等於整臉緊到最高點」—膠原蛋白增生需要時間，一般在2–3個月效果最明顯，之後持續改善；迷思三：「任何人都可以施打」—太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。

黃昭瑜主任強調，由於鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，因此若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、不對稱或治療效果不均、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以更凸顯專業醫師的重要性，可避免燙傷、凹陷及不對稱等風險。專業皮膚科與整形外科醫師熟悉臉部解剖結構，能根據病人需求進行個人化設計，並確保治療過程安全穩定。

胡倩婷理事長提醒，選擇合法院所與專業醫師，才是最安心的緊膚方式。鳳凰電波因為恢復期短、效果自然，成為許多忙碌上班族與熟齡族群的愛用療程，但醫療美容依然是「醫療行為」，安全與技術比效果更重要。她呼籲民眾在追求緊緻輪廓時，不只要看價格，更要看醫師的專業與資格，唯有正確的操作與安全的環境，才能讓鳳凰電波真正成為安全、有效、值得信賴的緊膚選擇。