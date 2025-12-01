電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導
圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供
電波拉提是坊間醫美目前流行的微整形項目；46歲的林小姐因為工作繁忙長期熬夜，最近感覺臉部鬆弛、法令紋加深，照鏡子總覺得疲態明顯。經朋友推薦台中大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心黃昭瑜主任門診，接受鳳凰電波治療後，肌膚緊緻度大幅改善，明顯拉提效果讓她重拾自信。黃昭瑜主任表示，鳳凰電波是目前市面上廣受大眾信賴的「非侵入式緊膚治療」，但要達到自然、安全且有效的拉提效果，施打原理與技術細節都需要具備深厚醫學知識，才能真正兼顧美麗與安全。
黃昭瑜醫師說明，鳳凰電波透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。與一般的射頻不同，鳳凰電波具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。鳳凰電波不是「能量打越高越好」，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，治療計畫必須依照個人條件量身設計，才能真正做到自然緊緻、不僵硬和不腫脹。
為了讓更多專科醫師掌握鳳凰電波的最新進展與正確施打技巧，該院特別舉辦年度教育訓練課程，邀請全台皮膚科與整形外科醫師參與，強化醫美治療安全品質。此課程由雷射光電醫學會理事長胡倩婷副院長親自主持，黃昭瑜主任進行鳳凰電波的原理講解、臨床判斷與施打示範。胡倩婷醫師表示，能量型醫療儀器需要穩定、精準與安全的操作，醫師對於臉部解剖結構與能量變化的理解，是確保遠離副作用的關鍵。教育訓練不只是提升醫師技術，更是保護病人安全的重要一環。
黃昭瑜醫師提醒，民眾對鳳凰電波常有誤解，迷思一：「能量越高越好」—事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用；迷思二：「一次治療等於整臉緊到最高點」—膠原蛋白增生需要時間，一般在2–3個月效果最明顯，之後持續改善；迷思三：「任何人都可以施打」—太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。
黃昭瑜主任強調，由於鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，因此若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、不對稱或治療效果不均、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以更凸顯專業醫師的重要性，可避免燙傷、凹陷及不對稱等風險。專業皮膚科與整形外科醫師熟悉臉部解剖結構，能根據病人需求進行個人化設計，並確保治療過程安全穩定。
胡倩婷理事長提醒，選擇合法院所與專業醫師，才是最安心的緊膚方式。鳳凰電波因為恢復期短、效果自然，成為許多忙碌上班族與熟齡族群的愛用療程，但醫療美容依然是「醫療行為」，安全與技術比效果更重要。她呼籲民眾在追求緊緻輪廓時，不只要看價格，更要看醫師的專業與資格，唯有正確的操作與安全的環境，才能讓鳳凰電波真正成為安全、有效、值得信賴的緊膚選擇。
其他人也在看
黑五強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時7折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的黑五強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推黑五必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 2 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 14 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 1 天前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 5 小時前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 3 小時前