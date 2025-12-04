Rti中央廣播電臺位於嘉義民雄的國家廣播文物館「電波裡的台灣史：戰爭、傳播與聲音外交」特展於今日(4日)開幕，展覽以「國家廣播文物館」(前身為民雄放送所)為核心，呈現國際廣播在二戰、冷戰到全球化浪潮中，作為台灣對外發聲的重要角色。

Rti央廣身為代表台灣對國際發聲的公營電台，開幕式特別邀請教育廣播電臺、警察廣播電臺、復興廣播電臺、漁業廣播電臺、台北廣播電臺、高雄廣播電臺、漢聲廣播電臺與講客廣播電臺等8家公營電臺，以及嘉義縣文化觀光局、專家學者及各界意見領袖到場共襄盛舉。

國家廣播文物館「電波裡的台灣史」開幕，公營電臺代表合影。

1931年，日本政府成立臺灣放送協會以發展廣播事業；1940年啟用的民雄放送所更曾以大功率電波與當時位於南京的中央廣播電臺隔海交鋒。二戰結束後，國民政府來台接收廣播資產，央廣亦隨之遷至台灣，昔日隔海對峙的電波走向融合，自此開啟廣播新頁。

本次展覽展出文物包括建築師興建民雄放送所時用來測定方位與水平的經緯儀與水平儀、建造天線鐵塔時用於監測風力的風速計等藏品，也復刻蔣介石宣布中日戰爭勝利的麥克風。

此外，冷戰時期台美合作推動興建的鹿港分台與台南分台模型也在文物館首度亮相。鹿港分台占地36公頃，是1960年代央廣規模最大的中波發射分台，主要對中國華中、華南地區播送心戰節目；台南分台則擁有世界最廣的短波覆蓋範圍，讓央廣能透過聲音凝聚全球五大洲海外華僑的心。

Rti央廣董事長賴秀如表示，今年適逢央廣97周年，「電波裡的台灣史」為今年台慶活動的壓軸展覽，也象徵迎向央廣100周年的重要里程碑。

她指出，這個特展濃縮了央廣各時期的歷史任務與發展轉折，從1940年代民雄放送所與與位於南京的央廣電波對抗，到現在的國際播送聲音外交，見證了台灣近代史發展，也讓民眾看到廣播、戰爭與和平的關係。

「電波裡的台灣史：戰爭、傳播與聲音外交」特展即日起對外開放，歡迎對廣播歷史、文化資產及聲音外交有興趣的民眾前來參觀，親身感受這棟歷史建築承載的時代使命。館方未來亦將規劃一系列精彩相關活動，民眾可持續關注國家廣播文物館官方臉書以掌握最新訊息。

了解更多「電波裡的台灣史：戰爭、傳播與聲音外交」展覽資訊：https://www.facebook.com/museumms?locale=zh_TW



國家廣播文物館「電波裡的台灣史」特展開幕合影。