電源之王台達電成外資亞太科技股首選！ 目標價價最高喊到1400元

台達電。廖瑞祥攝



輝達AI伺服器助攻！台達電法說報佳音，預期第四季到明年首季營運皆樂觀。美系外資看好AI電源和液冷方案出貨放量，台達電端到端方案、AI資料中心升級領域佔據有利地位。維持亞太科技類股首選評等，並將目標價從1235元上調升至1288元。日系外資更一舉從1200元上修至1400元。

綜觀外資和本土法人對台達電後市看法，看好台達電明年除了現有的BBU、水冷機櫃、與電源模組持續成長外，高壓機櫃也將迎來新的成長動能。

此外，台達電開始以供電為核心服務，向外拓展分散式能源的多種路徑，包括了微電網、燃料電池、大型儲能櫃，積極開創未來新的電力市場機會。

美系外資看好電力供應布局，預估 2024–2027 年營收年複合成長率將達 27%，且將推動長期毛利率持續上升，因此上調2025~2027年獲利預估，分別從23.60 元、34.53元、41.34元，上修至23.7元、35元、42元。同步將目標價調升4%至1288元。

