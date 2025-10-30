電源雙雄財報亮眼換來股價重挫 台達電千元保衛戰、光寶險跌停

光寶、台達電第三季業績「絕高調」，今日卻遭到空方勢力壓境，台達電大跌半根停板上下、進入千元大關保衛戰，光寶則一度觸及跌停175.5元後雖然立刻拉回，但盤中時常處於差一檔就跌停的低迷氣氛中。

光寶、台達電昨日雙雙公布第三季業績，光寶第三季毛利率達 25％、創下單季歷史新高，營益率為10.4％，達到先前設定的營益率長期目標，第三季稅後淨利為46.5億元、季增47％、年增37％，創下2007年第四季以來單季最佳紀錄，單季EPS為2.05元，有史以來第一次單季站上兩元。

光寶前三季稅後淨利為113億元，年增27％，EPS為4.94元。面對第四季，光寶總經理邱森彬預期第四季在AI伺服器用電源、BBU產能到位下，第四季營收可望比第三季增加、成為全年最高峰，也比去年同期成長。

台達電第三季獲利能力則比光寶更為亮眼，第三季毛利率為34.87％，比市場預期低了一些，也比上一季略為下滑0.44個百分點，與去年同期相比則是接近持平，但是在規模經濟挹注下，第三季營益率衝上16.5％、創下單季歷史新高，比上一季整整提高1.5個百分點，更比去年同大增將近兩個百分點，帶動本業獲利跳升至248億元、創下歷史新高，年增率高達51％，也比第二季成長32.6％。

在本業獲利飆高帶動下，台達電第三季稅後淨利以186.05億元、連續第二個季度改寫單季歷史新高，年增率達50.7％、季增率為33.8％，單季EPS為7.16元，累積前三季稅後淨利為427.84億元，則比去年同期大幅成長52.5％，同樣創下同期歷史新高，EPS為16.47元。

雖然光寶第三季獲利亮眼、對第四季與明年度樂觀，但比起昨日法說會前光寶強漲3.5％，今日市場卻不買單，光寶一開盤就跳空大跌半根停板，此後一路向下、早盤一路觸及跌停175.5元，拉回後仍是持續在差一檔就跌停的低點。

市場人士評估，光寶在法說會中釋出的訊息，顯示光寶在HVDC、SST等下一世代資料中心電源架構的產品線與技術，以及液冷散熱系統的客戶廣度與深度，距離龍頭台達電都有點遠，是今日股價弱勢的主因。

但是擁有技術領先性與經濟規模的台達電，即使第三季表現絕佳，今日股價也不受市場待見，開盤後就一路走低，跌幅達半根停板上下，進入千元大關保衛戰。



