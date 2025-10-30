電源雙雄財報亮眼換來股價重挫 台達電千元保衛戰、光寶險跌停
光寶、台達電第三季業績「絕高調」，今日卻遭到空方勢力壓境，台達電大跌半根停板上下、進入千元大關保衛戰，光寶則一度觸及跌停175.5元後雖然立刻拉回，但盤中時常處於差一檔就跌停的低迷氣氛中。
光寶、台達電昨日雙雙公布第三季業績，光寶第三季毛利率達 25％、創下單季歷史新高，營益率為10.4％，達到先前設定的營益率長期目標，第三季稅後淨利為46.5億元、季增47％、年增37％，創下2007年第四季以來單季最佳紀錄，單季EPS為2.05元，有史以來第一次單季站上兩元。
光寶前三季稅後淨利為113億元，年增27％，EPS為4.94元。面對第四季，光寶總經理邱森彬預期第四季在AI伺服器用電源、BBU產能到位下，第四季營收可望比第三季增加、成為全年最高峰，也比去年同期成長。
台達電第三季獲利能力則比光寶更為亮眼，第三季毛利率為34.87％，比市場預期低了一些，也比上一季略為下滑0.44個百分點，與去年同期相比則是接近持平，但是在規模經濟挹注下，第三季營益率衝上16.5％、創下單季歷史新高，比上一季整整提高1.5個百分點，更比去年同大增將近兩個百分點，帶動本業獲利跳升至248億元、創下歷史新高，年增率高達51％，也比第二季成長32.6％。
在本業獲利飆高帶動下，台達電第三季稅後淨利以186.05億元、連續第二個季度改寫單季歷史新高，年增率達50.7％、季增率為33.8％，單季EPS為7.16元，累積前三季稅後淨利為427.84億元，則比去年同期大幅成長52.5％，同樣創下同期歷史新高，EPS為16.47元。
雖然光寶第三季獲利亮眼、對第四季與明年度樂觀，但比起昨日法說會前光寶強漲3.5％，今日市場卻不買單，光寶一開盤就跳空大跌半根停板，此後一路向下、早盤一路觸及跌停175.5元，拉回後仍是持續在差一檔就跌停的低點。
市場人士評估，光寶在法說會中釋出的訊息，顯示光寶在HVDC、SST等下一世代資料中心電源架構的產品線與技術，以及液冷散熱系統的客戶廣度與深度，距離龍頭台達電都有點遠，是今日股價弱勢的主因。
但是擁有技術領先性與經濟規模的台達電，即使第三季表現絕佳，今日股價也不受市場待見，開盤後就一路走低，跌幅達半根停板上下，進入千元大關保衛戰。
更多鏡報報導
AI應用成光寶成長引擎 營收收貢獻度明年挑戰4成 光寶總座：沒有悲觀的理由
併購不停歇！台達電10億元收下日商NRF 強攻半導體設備電源市場
聯準會降息一碼！台積電再創歷史天價1520元 大盤破28500關卡
其他人也在看
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
法說業績報喜無用！外資唱衰降目標價 這家股價崩跌停
光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級並下修目標價至150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
馬斯克恐離開特斯拉？董事會致函警告股東 年度股東大會11月6日登場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（RobynDenholm），周一（27日）致函股東警告，若執行長馬斯克（ElonMusk）提出的1兆美元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股攻上2萬8再創新高 分析師陳石輝：多頭續航、宜換股操作
台股再創新高，今（29）日盤中一度突破28,286點，上漲逾300點，再創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝指出，現階段應掌握資金輪動節奏，這個階段不是空頭，而是換股操作的時機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
法說變法會！ 旺宏「連虧9季」重挫跌停 吳敏求喊重出江湖
日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
法說失靈？光寶科慘跌停失守180元關卡 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價跳水一度殺至跌停175.5元，也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前
台積電衝上1520元天價！股市名師看多：AI正進入爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中最高觸及1520元，上漲15元、漲幅1%，再度改寫歷史新高。啟發投顧副總李永年表示，隨著AI產業邁入爆發性成長階段，台積電仍有持續上攻的空間，漲勢尚未結束。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
台積電史上新高！漲40元至1515元 專家：續抱無虞、1700元快來了
截至上午10:43，台積電（2330）最高衝上1515元，上漲40元或2.71%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大股東又要賣南亞科！台塑3寶宣布將賣5.4萬張 有望套現71.82億元
台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）日前剛處分完畢南亞科合計7.5萬張股票，共計獲利74.05億元。三寶今（29）日再公告，自今起至年底將各自處分1.8萬張南亞科股票，合計5.4萬張。若以南亞科今日收盤價133估算，合計有望套現71.82億元。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
輝達GTC帶旺AI電力聯想？康舒領金仁寶集團續發威 3檔登前十熱門股
輝達年度GTC盛會登場，帶旺AI電力聯想？電源供應器大廠康舒（6282）今（29）領軍金仁寶集團續發威，與金寶（2312）、仁寶（2324）股價同步走強，盤中分別大漲逾7%、9%、4%，三檔個股更一舉擠進台股成交量前十名，成為市場焦點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前