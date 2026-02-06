電火意外居火災之首 弘道歲末健檢三合院老宅、幫中風大哥換熱水器暖度寒流

圖／弘道基金會提供





低溫來襲，電線老舊與熱水器故障成孤老奪命危機。弘道基金會啟動歲末除舊佈新，協助汰換破損電線與設備，守護長者居安。

阿公驚見「紅燈」亮起！60 年老宅電線被鼠咬、插座吱吱響

獨居在彰化老舊三合院的 79 歲阿勇阿公，原以為「住了幾十年都沒事」，但在弘道社工進行居家環境健檢時，危險瞬間現形：

檢測示警： 插座檢測儀接上後，綠燈秒轉「紅燈」，舊插座甚至發出異響。

致命危機： 水電師傅拆解後發現，60 年房子的電線早已破損，多處被老鼠咬得坑坑疤疤。

及時搶救： 弘道立即聯絡修繕，全面更換破損線路。阿公看著全數亮起的綠燈，感嘆說：「還好有你們，不然火災牽連鄰居怎麼辦。」

告別冷水擦澡！中風大哥在寒流前夕終享「熱水澡」

宜蘭 56 歲的中風患者阿銘大哥，住在簡陋鐵皮屋，因右側肢體無力，生活本就艱難：

生鏽隱患： 戶外浴廁的熱水器早已壞掉，瓦斯桶斑駁生鏽，大哥長年忍受冷水澡或冒險出門尋找沐浴空間。

在地協力： 弘道個管員攜手村長、水電師傅，於寒流來襲前夕，將二手良品熱水器與新瓦斯設備安裝完成。

溫馨新生： 能在自家洗個暖呼呼的熱水澡，大哥感動地說：「謝謝大家為我的生活設想。」

「寒冬助老」尚缺 4 成經費 邀請您成為弱勢長者的暖陽

弘道副執行長劉佳盈提醒，電器因素高居全國火災原因首位，對於獨居長輩而言，老舊延長線與破損電線是致命的隱形殺手。

目前弘道「寒冬助老」計畫已全面啟動，但年節將至，經費缺口仍達 4 成，亟需各界支援：

800 元： 助老送年菜或享圍爐餐。

1,200 元： 助老除舊佈新、檢測用電安全或辦年貨。

3,000 元： 支持弱勢長輩全年的關懷服務不間斷。

【愛心支持管道】

弘道官網捐款： 線上捐款連結

愛心專線： 04-22060698

