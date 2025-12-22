電烤盤「迷你馴鹿炸熱狗」三種材料完成！！

HoHoHo～～～聖誕老人坐著「迷你馴鹿炸熱狗」來囉！！用電烤盤就能少油完成，重要的是吃起來跟外面賣的一模一樣！！

食材

鬆餅粉, 100g

水, 40cc

大熱狗, 1支

蝴蝶餅乾, 適量

起士片及黑芝麻, 少許

番茄醬, 少許

料理步驟





步驟 1：鬆餅粉加入水後拌成糰。





步驟 2：熱狗剪成8小塊。





步驟 3：麵團分成16g一球後包入熱狗揉成圓形。





步驟 4：章魚燒電烤盤小格內倒入約1/3沙拉油並加熱，放入麵團炸至金黃色。接著再用蝴蝶餅乾、起士片、黑芝麻及番茄醬點綴五官。



步驟 5：熱騰騰的「迷你馴鹿炸熱狗」上桌！！





步驟 6：好呆萌的模樣（笑）





步驟 7：吃起來跟夜市賣的一模一樣，而且只需要一點點油就可以輕鬆完成。

