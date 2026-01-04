電焊疏忽1事「釀氣爆」廠長、員工4人遭火吞噬喪命！總經理、廠商下場曝

記者陳弘逸／台中報導

台中市豐原區東洲路的雅速達工廠，3年前發生大火釀成4死3傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

台中市豐原區東洲路的雅速達工廠，3年前發生大火釀成4死3傷慘劇，未查明火災原因及追究相關刑責，雅速達公司詹姓負責人兼總經理，以及倉儲設備公司謝姓負責人被依法送辦，此案，一審判決於近日出爐，詹男因和解並賠償，獲判緩刑，公司科罰金10萬元；至於謝男則因未達成調解，被依過失致死罪判刑1年10個月，可上訴。

判決指出，2022年12月29日，位於豐原區東洲路的雅速達工廠進行裝修，當天下午5時30分，邱姓廠長要求8名員工於廠區進行修建樓地板處，塗漆上含有易燃毒性氣體甲苯的油漆塗料，為防雨水滲入影響油漆揮發、無法快速乾涸，又要求員工將所塗刷油漆完成之處緊閉窗戶。

室內可聞到油漆調配相關氣味，卻疏於注意甲苯溶劑揮發氣體具有高度易燃性，竟要求工人進行鋼樑與牆樑焊接，因電焊作業產生火花，引燃樓地板油漆處溶劑後揮發蓄積下降的氣體，引起火災。

事故當下因火勢迅速蔓延，造成邱姓廠長在內共4人逃生不及，遭火噬死亡，3人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

因火勢迅速蔓延，造成邱姓廠長在內共4人逃生不及，遭火噬死亡，3人受傷送醫。為追查此案，雅速達公司詹姓負責人兼總經理，以及倉儲設備公司謝姓負責人被依法送辦，並追究相關刑責。

法官認為，詹男施工過程中，都均未依職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則等相關規定，申請、取得建造執照，並合法聘僱專業工業技師、營造業，也沒設置防範危險及預防火災之適當設備或設施，確保勞工生命安全，造成死難者親屬難以平復喪親至痛。

法院考量，詹男坦承犯行，又跟死難者家屬達成和解並賠償；審理後，將他依建築法第九十一條第二項前段之致人於死罪，判1年10個月有期徒刑，緩刑5年；公司另科罰金10萬元；至於謝男因未達成調解，被依過失致死罪判刑1年10個月，可上訴。

