電熱毯不建議開整夜！台電曝3招防釀災：長時間使用會燙傷

由於強烈大陸冷氣團影響，明（6）日各地氣溫逐漸下降，中部以北、宜蘭低溫10至13度，南部、花東15至17度。台電提醒，使用暖暖包、電暖器、電熱毯等取暖抗寒時，要注意使用時間以免低溫燙傷，其中電暖器要保持安全距離，另外電暖器等高功率電器要注意用電不超過負載，以免電線過熱跳電甚至火災。

台電在臉書社團「台電電力粉絲團」發文表示，長時間接觸高於體溫的物體時，可能會低溫燙傷，使用暖暖包應隔著衣物，避免長時間於同一部位上使用，電熱毯建議於睡前預熱半小時就關閉電源，床跟棉被暖呼呼的同時也能避免燙傷，同時又有省電之效，「不建議整夜使用」。

廣告 廣告

台電提到，使用電暖器時，最好和寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，無人使用時記得關閉電源，避免發生危險也可以省電；第三點則是用電不超過負載，電暖器會產生熱能、屬於高功率電器，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，容易讓用電超過負荷，導致電線過熱跳電，甚至引發火災。

更多中時新聞網報導

陳昇升格爺爺1年 開唱空檔幫愛孫慶生

火災難滅 光電隱形危機悶燒中

NBA》文班亞馬膝傷無礙 馬刺送溜馬11連敗