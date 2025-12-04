電熱毯可以躺嗎？電熱毯可以洗嗎？天冷使用電熱毯保命必看Q&A

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

電熱毯可以取暖，又有體積小、方便收納等優點，在家用或帶出門都很方便，是冬天、露營的禦寒神物，不過使用上有許多眉角要小心，才不會發生危險。那麼電熱毯推薦怎麼挑？電熱毯使用要注意哪些事？電熱毯哪些人不適合使用？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！

電熱毯是冬天、露營的禦寒神物，使用時謹記電熱毯五不，用得舒服又安心。（示意圖／Getty Images）

電熱毯怎麼挑？

市面上電熱毯相關商品百百種，選購時一定要特別留意安全性，才不會造成意外。經濟部標準檢驗局呼籲，民眾挑選電熱毯時，務必選擇貼有商品檢驗標識的電熱毯，並且確認商品標示是否完整詳細，包括電熱毯的型式、是否能洗條、安裝方式、使用方法等相關注意事項。

電熱毯請選購有商品檢驗標識的款式。（圖片取自／經濟部標準檢驗局台中分局）

電熱毯可以躺嗎？電熱毯、熱敷墊差在哪？

由於電熱毯和熱敷墊同屬電毯，不少人會將兩者搞混，但其實它們的功能完全不同。台電電力粉絲團分享，電熱毯用途為提供保暖，分成披蓋型、床墊型，披蓋型電熱毯可以披蓋在身上、不能重壓或鋪著坐臥在上面，床墊型電熱毯是鋪在床包下使用、不可包裹或蓋在身上；熱敷墊則屬於醫療器材，主要功能為局部熱敷，不能重壓，也不可以鋪著坐臥在上面，否則皮膚容易燙傷，建議大家依照自身需求購買適合的產品。

Yahoo解釋性新聞

電熱毯使用要注意哪些事？謹記電熱毯5不更安全！

如同前文說明，電熱毯分為披蓋型及床墊型，披蓋型電熱毯適合當作披肩蓋在身上，便利性佳，是露營必備的神器之一；床墊型電熱毯則應鋪在床包下，更適合居家臥室使用。

台電電力粉絲團並提到，電熱毯不僅是禦寒暖被的好選擇，也比電暖器還要省電，用電熱毯取代電暖器，能夠省下約八成的電費。不過使用電熱毯時，絕對要留意以下五件事情，防止發生事故：

不過度彎曲、折疊、擠壓 ：電熱毯內布滿電熱絲，使用床墊型電熱毯要平舖在床上，過度彎曲摺疊容易引起電熱線故障，產生過熱現象，釀成危險。

不可弄濕 ：電熱毯使用時不能弄濕，以免電線短路，導致觸電。

不與其他電暖器具一起使用 ：電熱毯上切勿放置遠紅外線床墊等其他電暖器具。

不直接接觸皮膚 ：皮膚長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，最好在電熱毯上鋪上床單或薄毯再使用。

不長時間使用：建議睡前預熱半小時，並關閉電源、將插頭拔起；或是設定定時使用。防範危險之外，也更加省電。

電熱毯使用注意五不，才能確保安全哦！（圖片取自／台電電力粉絲團）

食藥署建議，使用電熱毯溫度控制在40℃以下，定時使用一到兩小時較為安全；要是電熱毯溫度高於40℃，則可在就寢前30分鐘預熱，就寢後30分鐘內切斷電源，電熱毯的餘溫加上人體的溫度即具保溫效果。新竹縣政府消防局另補充，電熱毯千萬不能鋪在乳膠床墊上，遙控器也不可以放在電熱毯下方，以防意外發生。

電熱毯有副作用嗎？哪些人不適合使用電熱毯？

大鈞診所表示，周邊循環較差，容易手腳冰冷的人，使用電熱毯不僅可以保暖，也能促進周邊血管擴張，增加肢體末端血流，降低手腳冰冷不適感。然而，使用電熱毯也要留意下列副作用：

電磁波： 長時間使用，才會有健康的疑慮。一般合格的電熱毯，散發的電磁波強度小，正常使用狀態下，通常不會造成影響。

皮膚乾燥： 熱能會刺激皮膚，長時間使用電熱毯，會加速身體新陳代謝，使人體表皮水分蒸發，進而導致皮膚乾燥、搔癢等症狀。

脫水：部分民眾冬季喝水量減少，此時使用電熱毯，可能因水分不足而產生脫水現象；嬰幼兒使用上更要謹慎。

嘉義長庚醫院醫師許宏志另提醒，以下六類族群使用電熱毯尤須小心，最好先諮詢醫師再評估是否使用：

孕婦 ︰電熱毯的電磁波可能會影響胎兒發育。

裝心律調節器者 ︰心律調節器的運作可能受到電熱毯的電磁波影響。

糖尿病和局部感覺神經缺損者 ︰考量這類患者容易神經病變，真的想用電熱毯，也應維持「低溫保暖」的模式，避免過度加熱造成傷害。

有皮膚或筋骨傷害者 ︰電熱毯的熱效應可能導致傷口或是發炎惡化。

男性 ︰電熱毯溫度過高可能會影響精蟲的數量與品質，切記使用時避開生殖器局部。

女性月經期間︰此時使用電熱毯可能會增加出血量，建議用熱毛巾熱敷即可。

高雄市立聯合醫院家醫科醫師徐立昇亦提及，有支氣管炎、哮喘病、出血性疾病、心腦血管疾病的患者，一樣不宜使用電熱毯，否則可能使得病情加重。

電熱毯可以洗嗎？電熱毯清洗怎麼做？

讀者朋友可能好奇，電熱毯可不可以丟到洗衣機清洗？答案是可以的！日本業者庄野聰和日本家事達人每田祥子，提供適當的作法供大家參考：

洗滌前

確認家中為直立式洗衣機（若為滾筒式洗衣機則不行）。

拆下電熱毯的電源與遙控器，將連接孔往內折，以毯子本身包覆二至三層後，再裝入洗衣網中。

將電熱毯的拉鍊拉上，並將拉鍊朝向洗衣槽上側。

洗滌時

選擇柔洗或手洗模式。

使用中性洗劑，或直接清水清洗為宜；切勿使用漂白劑。

洗滌後

拿出洗衣袋，用清水再次沖洗至無泡泡。

不要脫水也不要烘乾，並避免讓電熱毯直射日光，只要在通風的地方自然風乾就好。直到當連接孔的內筒摸起來徹底乾了，便能再次使用。

如果只是小面積髒污，不想用洗衣機清潔也沒問題。讀者朋友可以先用吸塵器的中、弱吸力，吸除固態髒污；再用抹布沾中性清潔劑、稀釋過的洗碗精或清水擦掉污漬即可。

＊友善提醒，每家廠商的電熱毯產品不盡相同，讀者朋友若對清潔方式有疑慮，務必以自家產品的說明書、官網簡介為準，或洽詢購買的廠商哦！

撰稿記者：吳怡萱、陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

