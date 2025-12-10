電熱毯睡整晚恐「低溫燙傷」 專家揭4大NG用法：小心睡夢中短路

寒流來襲，許多人喜歡窩在被窩裡追劇，甚至整晚開著電熱毯睡覺。但專家示警，這項保暖神器若使用不當，恐變「奪命凶器」。特力屋管家洪誌祺指出，電熱毯雖然省電又暖和，但每年冬天都有民眾因錯誤使用導致皮膚過敏甚至燙傷，更嚴重者恐引發短路意外。

專家點名4大NG行為 「折疊使用」最危險

洪誌祺列出電熱毯使用的四大禁忌，提醒民眾千萬別踩雷：

一、嚴禁折疊或彎曲：許多人習慣將電熱毯凹折墊在背後，或收納時重壓，這會導致內部線路散熱不良或擠壓變形，極易引發短路起火風險。

二、小心低溫燙傷：電熱毯溫度雖不像暖爐高，但長時間接觸皮膚會加速水分流失，造成乾癢過敏；若睡著後持續加熱，更可能造成「低溫燙傷」。建議選用具備智能溫控的機型。

三、未設定定時關機：睡覺時若未設定自動斷電，一旦熟睡便無法察覺溫度變化，暴露在危險之中。

四、受潮仍通電：若不慎弄濕或尿床，切勿通電烘乾，恐有觸電風險。清潔時務必嚴格遵守說明書指示，確認全乾後再使用。

不敢用電？ 黑科技寢具成替代方案

如果不放心長輩獨自使用電器，市面上也有「物理性」保暖神物。專家推薦，近年爆紅的「石墨烯材質絨毯」，主打親膚且蓄熱效果佳，不需插電也能快速升溫；而對於不喜歡厚重棉被壓迫感的民眾，「空氣被」因內填充蓬鬆輕盈，表布柔軟且可水洗，是兼顧保暖與舒適的另一選擇。