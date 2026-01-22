電熱毯「丟垃圾or回收？」丟錯恐噴6000元 環保局教正確處理方式

記者柯美儀／台北報導

冷氣團來襲氣溫直降，全台冷颼颼，電熱毯成了家中禦寒必備，不過你知道家中不要的電毯該怎麼丟？新北市環保局提醒，電毯歸類為一般垃圾，不可回收。如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。

電毯屬於一般垃圾

天氣變冷，許多人會換上新的電熱毯禦寒，但舊電毯該怎麼處理讓人困惑。環保局在臉書指出，電毯主要由多種複合材質與電線緊密結合，不適合回收，被歸類為一般垃圾。

不要的電毯該怎麼丟？

環保局說明，確認電毯冷卻後，無需剪斷電線，可直接裝入專用垃圾袋，交給循線垃圾車收運。若電毯尺寸過大，無法放入25公升專用垃圾袋，也可直接捆綁後交給垃圾車。

環保局提醒，切勿將舊電毯丟入資源回收車，以免影響回收作業或造成安全風險。若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

