電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

今年5月張家瑋和夏宇禾（紅圈者）現身大安區酒吧。（圖／本刊攝影組）

時報周刊CTWANT上月直擊夏宇禾深夜在酒局結束後，靠在一名白衣男懷中，甚至還回應對方香吻，但據本刊調查該男已是人夫身分。回顧過往，夏宇禾並不是第一次被拍到與白衣男同框。早在今年5月6日深夜，本刊就曾目擊夏宇禾、張家瑋與白衣男及外國友人現身大安區酒吧，眾人隨後轉戰酒店續攤，散場時夏宇禾與白衣男不僅大方擁抱道別，交情顯然已非一兩天。

夏宇禾5月的酒店、酒吧路線的行程就已見到白衣男的身影以及另一位外國友人。（圖／本刊攝影組）

更奇妙的是，夏宇禾4月份被拍到跟李聖傑大街上廝磨的那次，白衣男其實也在場，每回出場都是始終如一的白上衣配牛仔褲及名錶、名牌鞋，辨識度相當高。白衣男那次還被形容成電燈泡，識趣地看著夏宇禾跟李聖傑親暱互動，沒想到，過了半年後，夏宇禾大街廝磨對象換成了白衣男，摸頭、勾纏、擁抱、肉體貼合的節奏幾乎如出一轍，只是男主角換了人。

白衣男兩人被本刊捕捉到都是穿白T恤等類似款穿搭，辨識度很高。（圖／本刊攝影組）

然而，這段關係背後卻藏著尷尬的真相，本刊循線找到白衣男的社群，發現白衣男來頭不小，出身地方望族，是留洋歸來的多金富三代，更加令人冒汗的是，他已經是人夫，社群上面不乏與妻子的生活照，妻子也分享不少白衣男與孩子們和樂融融的點滴，社群上十足好爸爸與好老公的形象，相信互相追蹤社群的夏宇禾也能看到相關內容，對於男方已婚的事實應該是心知肚明。

本刊今年五月也曾捕捉到夏宇禾和分合多次的GINO一起去打球。（圖／本刊攝影組）

過去她與Gino長達六年的感情，傳出主因是她想結婚而男方不想，因而情斷，後來與大她20歲的李聖傑傳出緋聞，到現在與白衣人夫嘴對嘴接招，看來這段關係應該又是無疾而終。

其實夏宇禾來自單親家庭，媽媽拉拔四個女兒長大，觀念傳統保守，她拍雜誌比基尼照都要跟媽媽解釋半天，深怕媽媽生氣，上回緋聞曝光，媽媽還叮囑她：「可以交朋友，但要顧好自己的形象。」這回可能又要再讓媽媽擔心了。

對於與白衣人夫的關係，本刊至截稿前未能取得夏宇禾的回應。

※提醒您，飲酒過量，有害健康；酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

