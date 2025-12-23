電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

夏宇禾上月被本刊直擊醉吻一名白衣人夫。（圖／本刊攝影組）

夏宇禾被時報周刊CTWANT拍到酒後跟人夫互動親暱，甚至接吻。演藝圈也曾有女星被指沾上人夫，都引來網友熱議。

佩真（左起）、葉華、小優都曾因與人夫扯上關係而引起軒然大波。（圖／翻攝自臉書）

沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩真發現自己竟懷孕，但還是堅持生下孩子。爸爸發現她未婚懷孕，大罵她：「妳真的不要臉！」佩真解釋，家裡只有她一個小孩，她想要傳宗接代，小孩是跟她姓，但爸爸仍不諒解她。

女星葉華多年前曾被爆料是小三慣犯，先是被指控與有婦之夫交往，對方老婆還即將臨盆，後來又被爆料，她早在2013曾和已婚有小孩的攝影師交往，行車紀錄器還錄到喇舌聲，讓對方婚姻破裂。後來葉華強調，「他們離婚真的不是我造成的，他們就是婆媳的問題」，且兩人斷聯後對方才離婚，她表示不知自己為何要擔上小三的罪名。

小優2024年被本刊拍到當街把頭埋在一名男子的胸口，兩人互動相當親密，男方其實已婚且老婆還懷著二胎，引發外界熱議，後來小優經紀人解釋，小優並不知情攝影師的感情狀況，雙方僅是工作夥伴關係，而小優當時的經紀公司老闆吳宗憲則要求小優要避嫌、自律。

