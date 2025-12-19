電爆在野黨立委 張惇涵被封「政院新戰神」：我只是盡本分

針對行政院不副署《財劃法》修正案，行政院秘書長張惇涵前往立法院進行專題報告。陳祖傑攝



行政院長卓榮泰因表態不副署《財劃法修正案》，引發在野黨不滿，立法院司法及法制委員會昨（12/18）邀請總統府秘書長潘孟安與行政院秘書長張惇涵進行專題報告。張惇涵備詢過程中，冷靜又機智地回應多位在野黨立委質疑，成為網友熱議焦點，被封為「政院新戰神」。

根據網路上流傳的質詢片段，張惇涵在面對國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌等人質詢時，邏輯清晰，冷靜沉著，逐一反駁各種攻擊，幾度讓對方無言以對，引發網友熱議，稱讚他是「一人電爆立院藍白立委」。

在質詢過程中，翁曉玲問及是否會副署有關「停砍公教人員退休金法案」，張惇涵直接引用翁曉玲丈夫、前大法官陳春生的法律意見，強調會根據合法性與憲法原則作出決定；對於王鴻薇指責他「專門造謠」，張惇涵直接反駁「國民黨告造謠敗訴」，讓王鴻薇當場無言以對。

面對羅智強稱「賴清德的偶像是希特勒」，張惇涵也毫不示弱，直指蔣介石為獨裁者，將議題引導至憲政層面。對於黃國昌的質詢則是詳細解釋，還指出黃國昌的問題顯示他對行政院的修正案缺乏充分了解，讓黃國昌不得已只好一直繞話題。

有網友對此大讚，「看來目前立院想造謠，又多了一個難纏的對手，行政院看來不副署有非常合理的理由！要不然藍白也不敢提倒閣，再說一次，不提不信任案，藍白就是認同行政院不副署的作法！」

對此，張惇涵在Threads上發文回應表示，自己只是盡本分，依憲政責任進行備詢，這是他的工作與責任，「前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走」，他也喊話綠營，「順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。」

