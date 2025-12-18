電爆王鴻薇、翁曉玲！網封張惇涵「政院新戰神」 整理6大超狂回應讚爆

政治中心／黃韻璇報導

行政院秘書長張惇涵（圖／行政院提供）

行政院秘書長張惇涵昨（18）日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對羅智強、王鴻薇、翁曉玲質詢時，冷靜沉著且邏輯清晰地一一反擊，把藍白立委堵得啞口無言，超強戰力引發熱烈討論。網友就整理張惇涵的「6大回應」讚爆。

張惇涵18日備詢，他面對羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人的質詢清晰簡短的反擊，影片引發全網熱議，國民黨立委王鴻薇質詢時稱，行政院秘書長張惇涵專門造謠，「我們還告你一條勒」，張也反嗆「我告贏你們啊！你還好意思說告我？」令王鴻薇惱怒嗆「好意思在這邊胡說八道？」張惇涵後不悅表示，國民黨立委告他造謠已經敗訴，「你現在說我造謠，你才是造謠」，讓王鴻薇啞口無言「你看......造謠的秘書長」。

王鴻薇頻嗆張惇涵造謠，張回嗆「你現在說我造謠，你才是造謠」，讓王鴻薇啞口無言「你看......造謠的秘書長」。（圖／翻攝自國會頻道）

此外，張惇涵面對國民黨立委翁曉玲時，還念出翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在釋憲中的意見，並問「知道是誰說的嗎？」令翁曉玲相當不悅；此外翁曉玲還抨擊賴清德總統「比希特勒還獨裁」，張惇涵則反嗆「你是說過立法院比較大的」。

政治評論員張益贍就大讚張惇涵是「政院新戰神」，並分享網友整理經典語錄：

◆羅智強：賴總統把國會用便當會癱瘓掉。

→張惇涵：國會還在開啊，不然為什麼你站那邊我站這邊。

◆羅智強：國會表決誰贏！

→張惇涵：人民投票誰贏。

◆翁曉玲：行政院整個五權機關你最偉大。

→張惇涵：你說過立法院比較大。

◆翁曉玲：提8次覆議案，還不曉得要請辭。

→張惇涵：沒通過應請辭的條文已經廢止，你是法學教授，已經廢止的不要拿出來講。

◆王鴻薇：你是專門造謠的啦。

→張惇涵：國民黨告我造謠已經敗訴，你才是造謠。

◆吳宗憲：二備金可以印小紅書。

→張惇涵：二備金是印小橘書，不是小紅書。

面對外界的稱讚，張惇涵18日晚間在Threads發文，謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判，「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」

張惇涵也說，前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望大家都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。

