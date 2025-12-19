電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇 「政院新戰神」張惇涵發聲了

即時中心／劉朝陽報導

行政院秘書長張惇涵昨（18）日至立法院司法及法制委員會備詢，國民黨立委王鴻薇、翁曉玲、羅智強質詢時火力全開，只見張惇涵冷靜沉著應對，並且一一反擊，展現超強戰力，被網友封為「政院新戰神」。對此，張惇涵親自回應了，強調只是盡應該盡的本分，「依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」

昨晚19時許，發生規模5.1地震，張惇涵在Threads發文表示，希望剛剛的地震大家都平安。根據目前掌握的回報，所幸全國沒有重大災情。

張惇涵強調，「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」同時也謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判。



另張惇涵也指出，前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望大家都不要放棄，也都不要氣餒，「順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想」。

