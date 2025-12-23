電玩傳奇教父開法拉利，撞山壁慘死！驚悚影片曝光。圖／翻自@Breaking911+BBC

素有電玩界傳奇教父之稱的札姆佩拉（Vince Zampella），在本月21日發生憾事，他於美國加州洛杉磯的一處公路上，被發現駕駛一輛法拉利超跑，卻在駛出隧道後撞山壁，札姆佩拉當場慘死，他車上還有一名乘客被飛拋，但送醫後確定不治身亡。

據美國《NBC》報導，當天中午12點多，有人發現在加州公路聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）路段上，一輛紅色法拉利呼嘯而過，車速相當快，這輛法拉利駛出隧道後，直接撞上山壁，接著法拉利翻滾並起火。事後警方證實，駕駛人就是札姆佩拉，他當場死亡，另外一名乘客則是被飛拋出去，但送醫後也傷重不治身亡。

廣告 廣告

至於札姆佩拉駕駛法拉利，為何會失控撞山壁？目前警方表示仍在調查中。

不過對電玩界的人來說，札姆佩拉的逝世是一大損失。札姆佩拉在第一人稱射擊遊戲（FPS）領域耕耘超過20年，也是現任《戰地風雲》（Battlefield）系列的負責人，並一手打造《戰地風雲6》，更是在2010年創辦「Respawn Entertainment」公司。另外他出品的《Apex英雄》與《泰坦降臨》系列等，也廣受玩家喜愛。

隨後Respawn Entertainment 公司也發文，向札姆佩拉哀悼與致意，盛讚他是「電玩界的巨擘與傳奇，塑造團隊與遊戲的力量」。公司稱，札姆佩拉影響力遠超任何單一遊戲或工作室，並指札姆佩拉平時工作時，相當信任他的團隊、鼓勵大膽的創意，「最重要的是，他捍衛那些工作室背後的人員、和我們的玩家來說正確的事，因為這至關重要」。



回到原文

更多鏡報報導

東京街頭有人持刀亂晃！警力包圍+大聲警報 日警作法引台網友讚嘆

病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他

中國「快手平台」疑遭駭客攻擊 全被情色直播灌爆！網諷：滿滿正能量