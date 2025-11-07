電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億

生活中心／綜合報導

宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。

宇宙彌勒皇教創教人陳金龍說：「台灣當代藝術家陳金龍，色線是他演繹生命的語彙。」

自稱彌勒佛降生人間，特別愛戴皇冠、身穿金袍，他是宇宙彌勒皇教的創教教主，陳金龍，同時還是藝術家。

電玩大亨變教主！ 「彌勒佛」陳金龍靠賣畫、法器海撈數十億

宇宙彌勒皇教教主陳金龍，也是一名藝術家。（圖／民視新聞）









曾與日本知名藝術家草間彌生，辦過同場畫展，自稱入選過巴黎秋季沙龍展，展現藝術實力。更靠著賣畫、法器，累積了數10億元身家，一隻公仔要5萬多，畫作百萬起跳，點燈最貴要25.9萬。

資深媒體人邱明玉說：「從衣服包包一直到公仔，這個你非買不可之外，主動幫你祈福的話，起價是1.2萬，而且這很可怕喔，我叫你要祈福，你就必須讓我祈福。」

1960年出生的陳金龍，家境貧寒，復興美工畢業後，投資電玩遊戲，賺了第一桶金，當上全國性電玩協會理事長，1980年代到中國投資房地產，接觸到氣功與經書，2001年回台創教。





時事評論員溫朗東說：「說在中國那邊，感受到氣功師的治療，還有經過一些宗教的修行，現在回來台灣這邊，信徒也包含一些，高學歷的或專業人士醫師。」

信徒不乏高學歷者，其中，全球最大保麗龍原料集團，廖家第二代長子，前年提起離婚訴訟，就是因為不滿妻子，加入宇宙彌勒皇教，砸了很多錢，還偷偷將名下土地捐給教團。





電玩大亨變教主！ 「彌勒佛」陳金龍靠賣畫、法器海撈數十億

宇宙彌勒皇教教主陳金龍，早已積攢數10億元身家。（圖／民視新聞）









專欄作家吳崑玉說：「他這個完全就是把，各種怪力亂神全部集中起來，不但要當皇帝，他不是割韭菜，他要把韭菜汁都吸光，我跟你講這個才是最惡劣的。」

如今宇宙彌勒皇教，全台有16處道場、4間美術館，陳金龍從電玩大亨到自詡降魔教主，隨著被爆詛咒政要，斂財爭議也曝光。

