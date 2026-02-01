電玩展最後日！ 硬體優惠、人氣啦啦隊迎接玩家

電玩展來到最後一天，現場雖然因為降溫，人潮減少，但逛展品質卻大回升。（圖／東森新聞）





冷氣團發威，電玩迷熱情不減！電玩展來到最後一天，現場雖然因為降溫，人潮減少，但逛展品質卻大回升。過去幾天擠爆的任天堂與熱門手遊展區，現在排隊動線變得超順暢，不少粉絲直呼，這天氣來逛反而賺到了！

電玩展來到最後一天，冷氣團發威，天氣轉冷，人氣降溫，人潮不如預期，不過依舊吸引不少電玩迷進場，先前被民眾抱怨的參展動線與排隊問題，或許人變少，最後一天已經明顯改善，包括任天堂與寶可夢等熱門展區，參觀、試玩都順暢不少。

剛開放入場，電玩展現場就湧入不少人進場。民眾排起長龍，準備和經典角色馬力歐合影拍照，打卡留念。任天堂展區，不只入口設有拍照區，展區內更擺出多達120台試玩機，雖然一次只能玩15分鐘。不過依舊吸引上百人搶著體驗新機Switch 2。民眾vs.記者：（2跟1哪個比較好玩），2，它功能比較多，（覺得有哪些特別的地方嗎），它手把會震動，先試試看啊，然後看遊戲體驗如何，再考慮一下。」

電玩展進入最後一天，相比開展第一天，有民眾反映，參展動線亂，以及限量贈品兌換的排隊起點不夠清楚。

不過也許是天冷，現場人數並沒有第一天來的多，動線明顯改善，就連超熱門的寶可夢展區也都相對順暢。

寶可夢商品販售區其中的人氣商品，就是這個集換式卡牌，業者強調每天都是限量販售，基本上兩小時內就會完售，大家不外乎就想要抽到，價值上萬元的金色001噴火龍。民眾：「100一組，裡面有機會抽到金色噴火龍，目前市價大概1.5萬到1.6萬左右。」

一個又一個攤位，遊戲場景完整重現，還有賽車體驗區，整套價值超過10萬元，讓民眾玩個過癮。民眾：「我覺得都滿好的還滿棒的，就是大家很熱情，然後大家參與的很踴躍，所以我覺得都還滿不錯的。」

大陸冷氣團發威，天氣明顯轉冷，不過電玩展各種好康齊發，依舊成功吸引電玩迷目光，更意外讓早起的鳥兒有蟲吃。

