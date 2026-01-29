電玩展登場！民眾「狂奔」搶入場 遭廣播制止

台北國際電玩展開幕首日，許多Coser化身成為經典角色。（圖／東森新聞）





台北國際電玩展登場，碰上寒假，許多人早上六點就來卡位，還有電玩迷急著入場，直接「手刀衝刺」，讓工作人員急著廣播，要大家注意安全。人多動線也跟著亂，大家為了領限量贈品，全部擠成一團，連從哪開始排都不知道。

電玩展工作人員：「請幫我跟上，避免插隊，謝謝。」入場時間一到，電玩迷手刀預備備，直接往入口衝。

電玩展工作人員：「跟著前面走，專心走，不要滑手機，注意安全。」再往旁邊一看，長長人龍，排了一圈又一圈，人潮從早上6點就出現，台北國際電玩展開幕首日，上千人湧入南港展覽館。

記者vs.民眾：「（第一次來電玩展啊？）對啊，感覺一下這樣子，看有什麼新的遊戲 ，9點多就來了，排很久。」

一個又一個攤位，遊戲場景完整重現，還有Coser化身經典角色，法法菈、艾露娜、還有博伊斯，眼睛眨呀眨，對著鏡頭狂放電，讓人心跳瞬間漏半拍。現場超過500款遊戲登場，寶可夢直接秀出還沒上市的虛無歸零牌組，卡牌玩家坐一排，跟「專業的」來場大PK。

民眾：「除了新手玩家以外，就是原本有在玩卡牌的玩家，也可以有個不錯的體驗，這點我覺得滿好的。」

任天堂則是推出120台試玩機，把展間化身家裡客廳，想怎麼玩就怎麼玩，人氣角色瑪利歐、路易吉，也從「環球影城」飛過來，讓遊戲迷拍個過癮。

民眾：「對啊，我要跟它拍，等一下看有沒有機會拍，我要偷拍它。」

但人一多，參展動線也卡卡，鳴潮開放兌換限量贈品，一整陀人全部卡在道路中央，大家連從哪開始排都有點霧煞煞。

民眾：「它都有牌子，只是人太多了，有規劃進去的人數，所以我們只是在等能不能進去而已。」

跟著排就對了，電玩展各種好康大放送，抓住電玩迷目光，熱鬧之餘也難免人擠人。

