電玩展開展／商務區首度移師一樓擴大舉辦 童子賢：預計促成逾2,000場商務洽談

今年電玩展擴大商務區，智冠集團也宣布以「歷屆最大規模」進駐。

台北國際電玩展（TGS）去年吸引37萬人次觀展，超越日本東京電玩展成績，奠定亞太遊戲產業交流中的核心地位。除了熱度不減的玩家區，今年展會首度擴大商務區，預計將創造2000場商務洽談。

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）今（29）日揭幕。本屆展會橫跨玩家區、商務區與亞太遊戲高峰會（APGS），集結來自全球26個國家、近400家業者參與，從主機、PC、行動遊戲到獨立遊戲與桌遊，全方位呈現全球遊戲產業最新動向。 相較以往單純以玩家體驗為主，本屆TGS更突顯其作為亞太遊戲產業交流與商務媒合平台的角色。商務區首度移師一樓擴大舉辦。數位發展部數位產業署署長林俊秀出席開幕活動時指出，希望市場上有更多「台灣自己做的遊戲」可供玩家選擇，「台灣的遊戲消費力是全世界前5大，希望把這股力量轉化扶持國內獨立遊戲。」 台北市電腦公會榮譽理事長童子賢表示，TGS已不再只是區域型展會，而是實質影響產業決策與合作的重要節點。他表示，去年吸引了數千位商務人士觀展，展期間上百間商務洽談室全數額滿，今年因此擴大規模舉辦，預計兩天展期將促成超過2,000場商務洽談。 童子賢指出，AI已成為遊戲產業下一階段競爭的核心工具。同時舉辦的亞太遊戲高峰會，今年也聚焦生成式AI應用，邀請NVIDIA、AWS、Google等科技大廠派出國際講師，探討AI如何改變遊戲開發流程、內容生成與營運模式。 在產業端，智冠集團此次集結旗下12項核心服務進駐商務區。智冠表示，許多海外遊戲團隊進入亞洲市場時，最大門檻並非產品，而是在地化營運、金流整合與法規理解，透過橫跨金流、代理、行銷、IP授權等「一站式服務」，希望助力創作者專注在內容開發。其中，智冠指出，旗下「MyCard」金流服務目前已串聯數千款遊戲、累積超過750萬會員，聚焦台港澳遊戲點數市場。

