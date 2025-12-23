電玩教父去世！《決勝時刻》共同創辦人贊佩拉車禍身亡 享年55歲

《決勝時刻》（Call of Duty）創辦人文斯·贊佩拉（Vince Zampella）被證實車禍身亡。翻攝自X



美國電玩大廠美商藝電（Electronic Arts）今（12/23）日證實，知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）共同創辦人、電玩界重量級製作人文斯·贊佩拉（Vince Zampella）於美國加州發生車禍身亡，享年55歲，消息震撼全球。

根據美國地方電視台NBC4報導，事故發生於21日中午左右，贊佩拉當時駕駛一輛法拉利，行經洛杉磯北方的山區公路時發生嚴重事故。加州公路警察（California Highway Patrol）在聲明中指出，該車輛因不明原因偏離車道，撞上混凝土護欄後起火燃燒，車內駕駛與一名乘客均被拋出車外，兩人皆因傷勢過重不治身亡。警方並未在第一時間公布死者身分，事故原因仍在調查中。

從社群平台上流傳的影片可見，一輛櫻桃紅色法拉利在山路上嚴重毀損，車體翻覆並陷入火海，現場畫面怵目驚心。警方初步確認事故並未涉及其他車輛，但詳細肇事原因仍待釐清。

贊佩拉被視為現代第一人稱軍事射擊遊戲的重要奠基者之一，他在1990年代以射擊遊戲設計師身分踏入電玩產業，2002年共同創立Infinity Ward，2003年推出《決勝時刻》，該系列後來被動視（Activision）收購，成為全球最具影響力的電玩品牌之一。

2010年，贊佩拉在與動視關係緊張後離開Infinity Ward，另行創辦Respawn Entertainment，並陸續推出《泰坦降臨》（Titanfall）、《Apex英雄》（Apex Legends）及《星際大戰 絕地》系列，皆在全球市場取得高度評價。Respawn於2017年被美商藝電收購，贊佩拉也正式加入EA體系。

在美商藝電任職期間，贊佩拉負責重振《戰地風雲》系列，今年主導推出的《戰地風雲6》（Battlefield 6）更是創下該系列銷售新紀錄。

美商藝電在官方聲明中表示，贊佩拉的離世是「令人難以承受的損失」，並表示公司全體同仁的心與其家人、摯愛及所有曾受其作品影響的人同在。聲明也強調，贊佩拉對電玩產業的影響「深遠且重大」，其作品「協助塑造了現代互動娛樂的樣貌」。

