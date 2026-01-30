電玩盛會來了！TGS開展人潮爆滿 新作、Coser、實況主全到齊

（編輯中心／綜合報導）2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）昨（29）日起至2月1日於南港展覽館1館登場，展覽首日一早即湧入大批玩家，在工作人員引導下依序入場。今年展會規模再創新高，集結來自26個國家、399家業者，橫跨1樓I區及4樓全展區同步展出，展品涵蓋主機、PC、行動平台、獨立遊戲與桌遊等領域，總計超過500款遊戲，其中包含逾百款尚未上市新作，吸引玩家搶先體驗。

圖／記者陳志豪攝。

開幕典禮由數位發展部數位產業署署長林俊秀、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢等人共同主持。主辦單位指出，今年TGS在玩家體驗與產業交流兩大面向同步擴大，希望打造不只是試玩的展場，更是亞太遊戲產業的重要交流平台。

圖／記者陳志豪攝。

玩家區方面，各大廠商火力全開，以沉浸式展區、試玩活動與舞台節目吸引人潮。任天堂擴大出展規模，現場設置逾120台試玩機台，提供包含未發售作品在內、超過35款遊戲體驗，並安排角色見面會與拍照區，瑪利歐、路易吉、皮卡丘等角色輪番登場，成為人氣焦點。

圖／記者陳志豪攝。

台灣萬代南夢宮娛樂規劃多款互動舞台活動，《從前從前有個塊魂》製作人石田僚首日現身，分享新作內容並與玩家互動，現場參與對戰活動還可獲得限量贈品；傑仕登則帶來近20款遊戲試玩，包括CAPCOM作品與海外首度公開的《超級槍彈辯駁2×2》，舞台活動四天不間斷。

圖／記者陳志豪攝。

話題新作同樣吸引大量玩家朝聖。《明日方舟：終末地》於現場完整還原「帝江號」艦艇空間，搭配DJ演出與Coser活動，成為拍照熱點；《絕區零》設置專屬入場動線，早鳥玩家可獲得限定閃卡與展場專屬周邊，引發搶購熱潮。雲豹娛樂的動作RPG《凶亂魔界主義》與《寒霜啟示錄 X Kingshot》也透過舞台試玩活動，吸引大批玩家駐足。

圖／記者陳志豪攝。

主舞台「TGS STAGE」首日活動接連登場，由實況主龜狗、妲妲等人帶領的ROG名人對抗賽揭開序幕，讓現場玩家實際參與對戰；隨後《SD鋼彈 G世代 永恆》製作團隊登台公開最新情報，並與玩家近距離互動。

圖／記者陳志豪攝。

除玩家區外，商務區與亞太遊戲高峰會同步展開，聚焦AI應用、IP經營與遊戲開發趨勢。多家國際遊戲公司與技術平台代表分享實務經驗，現場交流熱絡，商談空間幾近額滿，顯示台北電玩展在亞太產業中的關鍵地位。

圖／記者陳志豪攝。

主辦單位表示，展期四天將持續推出試玩、舞台與抽獎活動，入場玩家有機會獲得Nintendo Switch 2、PlayStation 5數位版、Steam Deck等熱門主機。展會將一路持續至2月1日，邀請玩家把握機會，親臨南港體驗年度電玩盛會。

