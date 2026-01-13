電瓶故障停人行道惹議！檢舉男嗆「對違規狗沒必要客氣」引爆口角險互告

記者莊淇鈞／新北報導

陳女車子違停。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區景平路上，昨天（12日）上午8時許，1名47歲的陳姓女子開車時行經汽車電瓶突然故障，於是將車停在人行道上進行維修，1名38歲黃姓男子發現立即檢舉該車違停，因此造成陳女與黃男爆發激烈口角。警方獲報到場後，雖現場無肢體衝突情事，但針對陳女違規行為仍依《道路交通管理處罰條例》第55條告發。

警方到場向陳女及黃男說明並調解。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨日上午8時許，陳女開車行經中和景平路時，因汽車電瓶突然故障，在附近店家維修並將車臨停在人行道上，而黃男發現陳車違停後立即進行檢舉，導致2人瞬間爆發激烈口角。

過程中陳女曾向黃男解釋是在檢查電瓶，不過黃男堅持該處不應違停，並激動表示，「我管你檢查什麼，檢查屍體也是一樣啦」，維修廠老闆出面緩頰表示，「講話不要那麼難聽，該怎樣就怎樣」，不過黃男仍爆氣嗆，「對違規狗沒必要客氣」，導致雙方再次起衝突，甚至一旁路過民眾看不下去也加入爭論。

警方獲報到場後，雖現場已無爭吵情事，但仍依《道路交通管理處罰條例》第55條，告發陳女汽車人行道臨停，原本雙方要互告公然侮辱，後經警方勸解後雙方也互不提告。

不良行為，請勿模仿！

