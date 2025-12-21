電眼失靈緝凶卡關！ 北捷：一組硬碟「磁區故障」

凶手張文19號在捷運北車站犯下隨機攻擊事件，警方第一時間要調閱監視器抓人，卻傳出捷運局多支監視器失靈。（圖／東森新聞）





凶手張文19號在捷運北車站犯下隨機攻擊事件，警方第一時間要調閱監視器抓人，卻傳出捷運局多支監視器失靈，沒有畫面也無法串連，才會延誤緝凶黃金時間。對此台北捷運公司總經理今（21）天首度出面回應，表示在事發前一天，有一組硬碟的磁區發生故障，但是最後仍有完整取得逃逸路線。

19號下午5點半左右捷運北車站樓梯口，突然被丟了好幾顆煙霧彈，瞬間竄出火光，還飄出白色煙霧。監視器清楚拍下，張文事先戴著防毒面具，左手拿噴槍右手拿煙霧彈，點燃之後不斷狂丟，甚至還推著一整箱推車，沿著連通道走過去，熱心民眾余先生見狀，想要上前阻止，卻在監視器死角，被張文拿出利器攻擊，導致背部被刺傷，送醫搶救宣告不治，而殺紅眼的張文第一時間還藏身在人群中，離開現場。

凶手張文在下班下課的尖峰時間，刻意選在人潮眾多的捷運台北車站，犯下了隨機的攻擊事件，警方獲報的第一時間，想要查出他的逃逸路線，但是根據平面媒體報導，捷運局的多支監視器竟然失靈，無法調閱畫面。

從台北車站徒步走地下街到捷運中山站，路程大約5分鐘左右，但是卻疑似碰到電眼出問題，好幾支監視器畫面無法串連，導致警方第一時間無法掌握張文到底跑去哪，其他監視器業者透露，通常不能調閱畫面，是因為一開始就沒錄到，很少會一下能調閱，一下不能調，而通常會遇到的問題，大部分是因為系統不穩定，或是沒有定期更新，以一般社區的監視器來說，三個月會更新維護一次，大眾運輸系統，則落在半個月到一個月一次。

目擊民眾（12／19）：「你趕快叫救護車。」

監視器失靈到什麼程度，是單純無法調閱畫面，畫面不連貫還是不能回調，台北捷運公司首度正面回應。

台北捷運公司總經理黃清信：「事發前一天他的硬碟的磁區，發生故障，那我們在整個追蹤的時候，因為這個地方是封閉區，那相關的這個鏡頭，事實上也都有取得。」

硬碟故障，導致第一時間無法迅速調閱畫面，是否有相關法律責任成了未知數。

