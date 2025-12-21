「電眼失靈」緝凶卡關！北捷證實1組監視故障

北捷攻恐事件，警方第一時間要調閱監視器抓人，卻發現多支監視器失靈。（示意圖／東森新聞）





北捷攻擊事件，警方第一時間要調閱監視器抓人，卻發現多支監視器失靈，沒有畫面也無法串連，外界質疑因此延誤緝凶黃金時間。對此台北捷運公司總經理證實，在事發前一天，有一組監視系統故障，另外3組仍可以交叉比對出嫌犯行蹤。但是嫌犯變裝又放煙霧彈，畫面比對需要較多時間。

監視器拍下，前天（19日）下午5點半左右，捷運北車站樓梯口拍下嫌犯張文戴著防毒面具，左手拿噴槍，右手拿煙霧彈不斷狂丟。熱心民眾余先生見狀要上前阻止，卻在監視器死角，被張文拿出利器攻擊，送醫不治。

隨後張文還混入人群中，從台北車站徒步走地下街到捷運中山站，這5分鐘時間張文跑到哪裡？警方要追人，卻碰到北捷電眼出問題，好幾支監視器畫面無法串連。北捷也證實，總共有4組的主機，其中一組在案發前一天故障，靠其它3組交叉比對。

台北捷運公司總經理黃清信：「事實上我們這次反應，確實有一組事發的前一天，它的硬碟的磁區發生故障，我們在整個追蹤的時候，因為這個地方是封閉區，相關的鏡頭事實上我們都取得。不過因為歹徒是有計畫的作案，事實上除了變裝之外還有煙霧彈，你看從這畫面裡面，事實上是需要花比較多的時間來做比對。」

而監視器會故障，通常會遇到的問題大部分是因為系統不穩定，或是沒有定期更新。資安專家指，大眾運輸系統至少要一個月回放一次，確保它是穩定運作。

資安專家劉彥伯：「其實會建議最少，剛剛提到最少一個月，你要檢查一次，然後3個月一季的話是比較大型檢查。」

而硬碟故障導致第一時間無法迅速調閱畫面，再加上有監視的死角，雖然可以交叉比對出來，但是遇到重大的意外，多延誤一分鐘，就可能造成人命損失。北捷這麼重要的運輸設施，卻出現一組監視器故障的狀況，真的會令乘客擔心。

