電眼織網無所遁形 萬華警精準鎖定 強勢逮捕搶匪

圖說：發言人臺北市萬華分局龍山派出所長楊進華。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局龍山派出所115年1月9日下午接獲民眾報案，稱渠於和平西路三段與西園路一段口歸還U-bike自行車時，遭一男子徒手搶奪其放置於自行車置物籃物品，需要警方協助。

圖說：員警於臺北車站外持拘票逮捕犯嫌。

萬華分局獲報後立即成立專案小組，並對案件進行追查，據了解林姓犯嫌搶奪後即往梧州街方向逃逸，於巷內遇熱心民眾攔阻並遭奪回所搶之物，林嫌失手後，即逃離現場。經警方調閱周遭監視器發現，犯嫌多次變換交通工具，試圖製造斷點，惟仍難逃警方鷹眼並鎖定其身分，向臺灣臺北地方檢察署聲請拘票獲准，專案小組人員於其經常出沒之臺北車站外埋伏守候多時，終於115年1月11日下午將林嫌拘提到案，全案將依刑法搶奪罪移送臺北地檢偵辦。

圖說：帶犯嫌上警車影像。

萬華分局強調，對於危害市民安全之違法行為，警方定嚴正執法、絕不寬貸，務將歹徒繩之以法，呼籲民眾外出時應提高警覺，隨時注意身上之貴重物品，若遇可疑人車尾隨，務必儘速進入安全場所或撥打110報警。