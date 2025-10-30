電磁彈射太廢? 美軍南海摔機 川普震怒令航母全改蒸汽 各界炸鍋 :「技術倒退」

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日再次掀起軍事界輿論風暴。28 日，他在駐日美軍「華盛頓號」航空母艦上宣布，將簽署總統行政令，要求美國未來建造的航空母艦「改回」蒸汽彈射器，捨棄現有的電磁彈射系統。這一被外界形容為「技術倒退」的決定，立刻在軍方與輿論間引發爭議。





根據《新聞周刊》報導，川普在向駐日美軍官兵發表演說時，再次表達對「福特」級核動力航母採用電磁彈射器與電磁升降系統的不滿。他當場詢問官兵：「電磁彈射和蒸汽彈射哪個更好？」當提及「蒸汽」時，全場爆發出歡呼聲。川普隨後表示：「我們用了 50 年的蒸汽彈射器，運轉良好，所以我們要回歸蒸汽。」他批評美國海軍「花了幾十億美元製造愚蠢的電動系統」，並強調將以行政令強制改變。

《動力》（The Drive）網站旗下「戰區」（The War Zone）頻道指出，目前美軍現役 10 艘「尼米茲」級航母均採用蒸汽彈射與液壓升降系統，而最新的「福特」級航母則全面採用電磁與馬達驅動技術。雖然新技術理論上能提升出動效率、減少飛機磨損，但實際運作中頻繁故障，導致可靠性飽受質疑。





川普對此早有不滿。早在其第一任期內，他就批評「福特」級的電磁彈射「複雜又昂貴」，2017 年接受《時代》雜誌專訪時更直言：「數位化系統要多花數億美元，卻毫無用處。」2019 年，他視察「黃蜂號」時再次怒斥「福特號」因電磁彈射延誤工期、導致成本暴漲。





川普對此早有不滿。早在其第一任期內，他就批評「福特」級的電磁彈射「複雜又昂貴」。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞





美軍新一代航母「福特號」原被寄予厚望，但實際表現遠低於預期。根據《動力》網站資料，「福特號」在服役前進行的 747 次電磁彈射測試中，共發生 10 次嚴重故障，遠超美國海軍「平均 4,166 次彈射出現一次嚴重故障」的標準。





即使 2019 年正式服役後，問題仍未解決。「福特號」至今仍無法安全彈射與降落 F-35C 隱形戰機，預計要等到 2027 年升級改造後才可運行。相比之下，多艘「尼米茲」級航母早已具備 F-35C 操作能力。





另一項技術頑疾是先進彈藥升降機（AWE）。《華爾街日報》指出，「福特號」在服役時配備的 11 部升降機中僅有 2 部能運作。雖然其採用電磁推進，理論上能更快運輸高達 11 噸的彈藥，但可靠性長期堪憂。當升降機失效時，官兵不得不人工搬運炸彈與飛彈，嚴重影響出動效率與安全。





《彭博社》評論認為，問題根源在於「技術並發」開發模式──即在設計未定型的情況下就開工建造，導致艦體內部結構多次修改，部分艙門甚至不符規格。





根據美國國防部作戰測試與評估辦公室（DOT&E）今年初發布的報告，「福特號」於 2023 年 5 月至 2024 年 1 月完成首次實戰部署，共進行 8,725 次彈射。但報告指出，電磁彈射系統「可靠性仍不足」，彈射效率低於標準，艦上人員仍需仰賴外部技術支援。





「福特號」航空母艦。 圖：翻攝自 X





儘管川普的提案獲得部分保守派支持，但專家普遍認為此舉幾乎不可能實現。《新聞周刊》指出，自 2008 年最後一艘「尼米茲」級航母「布希號」服役後，美國蒸汽彈射器生產線早已停產，若重啟需花費巨資並重新培訓工人。





此外，「福特」級航母的設計完全以電力系統為核心，若改裝蒸汽彈射，需重新設計艦體內部結構，工程規模龐大。美國戰略與預算評估中心（CSBA）高級研究員布萊恩·克拉克表示：「海軍將不得不花上數十億美元重新設計航母。」





曾參與「福特」級設計的退休美軍上校塔爾·曼維爾也指出，「甘迺迪號」「企業號」及「多里斯·米勒號」等後續艦皆採同一設計，若強行修改，將導致服役期嚴重延宕。





目前，美國海軍在多線部署下艦隊已顯吃緊，「尼米茲」級不得不延壽服役。「戰區」頻道評論稱：「任何對『福特』級設計的重大改動，不僅成本驚人，還可能動搖美國航母更新計畫的根基。」

