電磁彈射bug多曾遭川普嫌棄！陸軍事專家解析福建艦技術優勢
大陸福建艦5日在海南三亞入列服役，大陸正式邁入「三航母」時代。軍事專家傅前哨7日接受《南方都市報》專訪時預測，福建艦將成為世界上首個能同時搭載艦載戰鬥機、艦載預警機、艦載無人加油機、艦載教練機和艦載無人機的航空母艦。
據介紹，與遼寧艦和山東艦相比，福建艦最突出的特點是採用了電磁彈射技術，這不僅是從滑躍起飛到彈射起飛的代際跨越，更帶動了航母戰鬥能力的倍增。
傅前哨介紹，目前世界上主要的航母固定翼艦載機起降方式有三種：滑躍起飛、蒸汽彈射和電磁彈射。滑躍起飛能將飛機的滑跑距離縮短約三分之二，陸地上需600米的起飛距離，在航母上僅需200米即可完成；由於不需彈射裝置，建造成本相對較低。
然而，滑躍起飛的艦載機往往需減載油彈，且甲板上能擺放的艦載機有限，需停放在機庫裡，周轉時間較長。相比蒸汽彈射，福建艦使用的電磁彈射裝置具備顯著優勢。傅前哨表示，電磁彈射占用空間小、彈射力穩定、效率高、彈射力可調節範圍廣。採用蒸汽彈射方式，每天最多能彈約120架次，而電磁彈射在極限狀態下，甚至可以彈射200多架次，效率大幅提升。
「能起飛的艦載機越多，空中編隊機型以及數量就更多，就能盡快形成一個作戰整體，形成一個體系化的突擊力量。」傅前哨說。
同時，電磁彈射輸出彈射力穩定，有利於艦載機長期服役，也能保護飛行員不受超出必要的衝擊過載。此外，福建艦的電磁彈射可同時適配不同重量的艦載機，甚至可以根據每一架次艦載機的起飛重量「一對一」精準調節彈射力，實現每一架次艦載機滿油滿彈起飛，作戰半徑更大、滯空時間更久。
傅前哨預測，福建艦將成為世界上首個能同時搭載艦載戰鬥機、艦載預警機、艦載無人加油機、艦載教練機和艦載無人機的航空母艦。
而此前，關於電磁彈射與蒸汽彈射的對比，美國總統川普此前曾公開表達了對電磁彈射裝置的不滿，稱其為「愚蠢的電磁彈射」，打算要求航母重回「蒸汽」彈射。為何被美方「嫌棄」的電磁彈射，福建艦卻能成功應用？傅前哨解釋，福建艦與美軍「福特號」航母雖然都使用電磁彈射，但走了不同的技術路徑。這決定了福建艦成功克服了美軍電磁彈射遇到的各種問題。
傅前哨表示，美軍「福特號」航母用的是中壓交流供電系統，福建艦用的是中壓直流綜合電力供給系統，這兩種供電方式存在差異。「福特號」航母用的路徑，週期長、能量損耗大，飛輪儲能裝置與電磁探測器配合的中間環節多，容易出問題，且一旦其中一條出問題，三條彈射器都不能用，可謂「一損俱損」。
根據美軍公布的數據，實際航母試驗過程中，連續彈射無故障次數僅達要求的1/10。而福建艦使用的電磁彈射裝置能量利用率可達70%至80%（「福特號」航母僅為60%至70%），且安全性、可靠性更高，即使一條發生故障，也不影響其他的使用。
「有人可能會說，福建艦剛剛入列，你憑什麼對它的性能優勢這麼有信心呢？」傅前哨表示，福建艦研製過程中已在地面上進行了長期多次實驗，根據對比，大陸自行研發的電磁彈射器安全性、可靠性、無故障彈射實驗結果數量等性能都超過蒸汽彈射器。相比之下，「福特號」沒有做大量地面實驗就匆忙將電磁彈射搬到航母上，在航母試驗過程中出現了一系列問題，就只能不斷修復bug，至今仍未形成作戰能力。
福建艦入列對台海局勢也有重大意義。傅前哨表示，福建艦的部署可以在太平洋地區，也可以到印度洋。殲-35隱身戰鬥機等艦載機既能在福建艦上起降，也能在山東艦、遼寧艦上起降，這樣一來三艘航母都變成了隱身艦載機平台，靈活性大幅提升。「綜合作戰能力不僅是成倍數提升，而是成指數提升。」
此前美軍高級官員多次在公開發言中承認，若台海爆發衝突，美軍難以獲得制空權。傅前哨指出，在自知無法與大陸空軍爭奪台海制空權的情況下，美軍正謀求後退到關島和夏威夷，特別想利用關島來干涉台海事務。美軍認為，目前對付解放軍登陸部隊最有效的方法是從半島起飛轟炸機，或用核潛艇發射射程達900多公里的巡航導彈來攻擊解放軍目標。
「在福建艦入列後，如果解放軍在台灣島東面部署1至2支航母編隊，就能建立起一條牢固防線，通過艦載機來攔截轟炸機和巡航導彈，這就破解了域外國家干涉台海事務的能力。」傅前哨說。
