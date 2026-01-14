電競公司老闆聯手詐團⋯活剝熟女3層皮吞800萬！前選手成共犯 網瘋猜他

記者林昱孜／高雄報導

電競公司負責人及前選手與詐團勾結，遭檢方起訴，網友瘋猜是誰。（圖／翻攝自Pixabay）

電競公司負責人羅姓男子勾結詐騙集團，以網路交友方式取得被害人信任，進而誘騙對方投資虛擬幣，甚至抵押房產借款，前後損失超過800萬元；檢警調查發現，羅男旗下周姓電競選手，因為戰隊解散後生活困頓，交出帳戶供老闆使用，最終與羅男雙雙被依詐欺罪起訴，消息曝光後，引起網友及電競圈瘋狂猜測到底是誰。

檢警調查，羅男與詐騙集團合作，先派人以「黃琪婷」名字在網路上釣魚，與陳姓女子交好後，要她依指示投資虛擬貨幣167萬餘元。接著，再由羅男聯繫陳女，稱她遇到詐騙，若要領出虛擬貨幣，需要繼續佯裝投資，將詐團引出逮人。

陳女又再次掉入陷阱，將房子抵押給當舖貸出446萬，交給羅男釣魚，結果不只錢又被騙走，還多損失一筆35萬元的保單借款；直至羅男人間蒸發後，陳女才驚覺受騙上當報警，檢警循線逮捕羅男到案，進一步發現羅男旗下一名周姓電競選手，借住在其住所，並提供帳戶交由羅男洗錢。

周男否認知情，但檢方查出，在交出帳戶後，羅男每個月固定給予3萬元，因此不採信其說法，認定他為共犯，高雄地檢署複訊後，依詐欺罪嫌起訴羅、周2人。



