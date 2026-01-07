電競國家盃更多細節曝光！將有16個項目打滿11月，但禁止「完整戰隊陣容」參賽

近年來，沙烏地阿拉伯在王儲 Mohammed bin Salman「2030 願景」的帶領下不斷加大對於電競賽事的投資，透過國家主權基金成立電競世界盃基金會舉辦的 EWC（Esports World Cup）也成為了全球總獎金池最高的電競賽事之一，吸引了全球電競戰隊共襄盛舉與粉絲們的目光。不過沙烏地阿拉伯並不滿足於此，去年 8 月他們宣布了將舉辦另一個電競國際大賽，以國家為單位的「電競國家盃」（ENC），昨（6）天終於宣布更多細節消息，確認電競國家盃將包含 16 個競賽項目，特別的是，也將排除參賽國以「戰隊完整陣容」參賽。

(Credit：電競世界盃基金會)

廣告 廣告

電競國家盃（ENC）昨（6）天透過官方 X 宣布，今年 11 月舉辦的電競國家盃將會有 16 個競賽項目，並且將會花費整個 11 月，4 週的時間舉辦賽會。而在團隊項目中，ENC 預計將迎接最多 48 個國家的國家隊共襄盛舉，而在個人電競項目中也有 128 個參賽名額，讓來自各個國家的電競好手們都能齊聚一堂，替自己的國家爭奪榮耀。

除此之外，所有的參賽國在每個競賽項目都只被允許派出一支國家隊，或者兩位選手，並且也被要求至少參與三個項目。此外，ENC 也確認，其中 50 % 的名額將透過大會直接邀請，而另外 50 % 的名額則將舉辦一系列的資格賽，讓各個國家能爭奪 ENC 的參賽資格。以及，最特別的規定是，2026電競國家盃官方表示為了強調「國家隊」元素，明訂禁止「戰隊完整陣容」參賽，因此這也將成為許多電競強權，例如中國、韓國等地組成國家隊時的最主要考量。而 ENC 官方也確認，接下來將會逐步公布 16 個競賽項目，讓各國能夠有時間準備組成國家隊，參與賽事。