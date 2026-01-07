電競國家盃更多細節曝光！16項目花1個月才打完，禁止「完整戰隊陣容」參賽
近年來，沙烏地阿拉伯在王儲 Mohammed bin Salman「2030 願景」的帶領下不斷加大對於電競賽事的投資，透過國家主權基金成立電競世界盃基金會舉辦的 EWC（Esports World Cup）也成為了全球總獎金池最高的電競賽事之一，吸引了全球電競戰隊共襄盛舉與粉絲們的目光。不過沙烏地阿拉伯並不滿足於此，去年 8 月他們宣布了將舉辦另一個電競國際大賽，以國家為單位的「電競國家盃」（ENC），昨（6）天終於宣布更多細節消息，確認電競國家盃將包含 16 個競賽項目，特別的是，也將排除參賽國以「戰隊完整陣容」參賽。
電競國家盃（ENC）昨（6）天透過官方 X 宣布，今年 11 月舉辦的電競國家盃將會有 16 個競賽項目，並且將會花費整個 11 月，4 週的時間舉辦賽會。而在團隊項目中，ENC 預計將迎接最多 48 個國家的國家隊共襄盛舉，而在個人電競項目中也有 128 個參賽名額，讓來自各個國家的電競好手們都能齊聚一堂，替自己的國家爭奪榮耀。
除此之外，所有的參賽國在每個競賽項目都只被允許派出一支國家隊，或者兩位選手，並且也被要求至少參與三個項目。此外，ENC 也確認，其中 50 % 的名額將透過大會直接邀請，而另外 50 % 的名額則將舉辦一系列的資格賽，讓各個國家能爭奪 ENC 的參賽資格。以及，最特別的規定是，2026電競國家盃官方表示為了強調「國家隊」元素，明訂禁止「戰隊完整陣容」參賽，因此這也將成為許多電競強權，例如中國、韓國等地組成國家隊時的最主要考量。而 ENC 官方也確認，接下來將會逐步公布 16 個競賽項目，讓各國能夠有時間準備組成國家隊，參與賽事。
其他人也在看
《電馭叛客2077》為何不讓玩家和「阿傑」相處更久？總監拿《星戰》舉例公布答案
許多《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）的玩家在體驗過夜城的故事後，心中最大的遺憾往往是和好兄弟「阿傑」相處的時間太短，從劇情兩人認識後，直接使用一大段動畫快速帶過兩人出生入死的過程。而針對這話題，負責《電馭叛客 2077》續作的創意總監 Igor Sarzyński 最近終於進行了回應，直言加入更多互動也「沒有意義」並舉例了《星際大戰》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
CES 2026 NVIDIA 不出新顯卡！RTX 6090 缺席發表會，玩家 3060 繼續戰 ？
2026 年消費性電子展（CES 2026）於美國拉斯維加斯舉行，展期自 1 月 6 日至 1 月 9 日。本屆展會期間，NVIDIA 並未依循過往在 CES 發表新一代玩家級顯示卡的慣例，活動期間未公布任何面向消費市場的 GeForce 新顯卡，包括外界盛傳的 RTX 6090 等產品皆未現身。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
下一代電競沉浸「戰艙」？Razer 新概念椅 Project Madison 帶來燈光、環繞聲、觸覺震動全感官輸入｜CES 2026
Razer 再次挑戰遊戲椅極限，於 CES 2026 帶來全新概念產品 Project Madison。官方稱這已經不單只是一張椅，而是一套配合螢幕畫面變化的多感官娛樂裝置。它能透過燈光、空間音效同多區域震動，令玩家更投入遊戲世界。Yahoo Tech ・ 12 小時前 ・ 發表留言
MLB》同框「白湯匙」名廚做拌飯！李政厚曝「有可能」加入高麗大軍
目前效力於舊金山巨人的南韓好手李政厚，近日與球隊新任總教練Tony Vitello及隊友Willy緯來體育台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Faker季前賽開大嘴Ruler「頭髮還沒長回來」！「德瑪西亞」四行詩笑翻全場
2026 年《英雄聯盟》LCK 季前賽節目正式登場，除了精彩的選秀環節外，T1 傳奇中路選手 Faker（李相赫）在節目中的一段爆笑互動更是引起社群討論。在進行「德瑪西亞」四行詩挑戰時，Faker 展現了與平時沈穩形象截然不同的幽默感，將矛頭對準了因為兵役訓練頂著一顆俐落平頭的 Ruler。Faker 在開始前還先禮後兵，特別向 Ruler 請求原諒。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
蜜月Vlog？Faker和Untara跨年親自餵食，飯店「只剩一張床」反應太真實！
《英雄聯盟》T1 當家選手 Faker 在 2025 年跨年夜受邀前往中國成都見面會，並且還帶上了好友 Untara 一起前往，雖然該活動高達數萬台幣的票價一度在網路上引發熱烈討論，但兩人私下的互動依然是粉絲關注焦點。而在不久前，Untara 終於上傳了這趟旅程的 Vlog，紀錄了兩人入住豪華飯店的幕後花絮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小米中國起公關災難，邀「米黑」合作惹米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
社死現場！VTuber穿動補衝廁，結果「動作全播出」還被抓包沒洗手！
近幾年技術飛速發展，想進行 3D 動作捕捉，已不需要花大錢租借工作室，許多輕便型新產品成為不少 VTuber 的新寵兒，在家就可以玩 3D 模型與演出，但也可能因此出現不少意外情況。近日，一名 VTuber 「mimya」在進行新年 3D 直播時，發生了一起「放送事故」，不小心將上廁所的全過程動作都配曝光。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
NBA》湖人逆轉勝 Doncic：能有下半場的防守可以擊敗很多球隊
洛杉磯湖人今天克服上半場最多16分的落後，在第4節逆轉戰局，最終在主場以120比114擊敗曼菲斯灰熊，奪下近4戰第3勝後，又重回西區第3名位置。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
NBA》即將分手？ 美媒曝庫明加在交易截止前一定會離開勇士！5支球隊準備搶人
庫明加（Jonathan Kuminga）本季雖然仍續留勇士，但他與球隊的關係依舊不佳，根據美媒《ClutchPoints》報導，庫明加已經打完他在勇士隊的最後一場比賽，雙方已達成共識，將在2月5日交易大限前分道揚鑣。庫明加在休賽季因為合約問題，遲遲無法跟勇士達成續約，甚至外界一度以為他會走人，不過最後關頭，庫明加依舊跟金州續約，但自去年12月18日過後，庫明加就未曾出現在勇士隊的輪替名單中，雖然勇士在1月2日對陣雷霆隊時傷兵滿營，庫明加仍以「背部受傷」為由缺陣，但總教練柯爾（Steve Kerr）在賽後對此傷勢竟一問三不知，引發外界聯想。根據美媒《ClutchPoints》報導，庫明加與他的經紀團隊認為，與其在柯爾手下出賽導致身價因上場時間不穩而下跌，不如保持待命狀態以避免受傷風險，庫明加在去年9月剛簽下一份2年4680萬美元的續約合約，他在今年1月15日後將正式具備交易資格。儘管庫明加的身價在過去一年略有下滑，但全聯盟仍有多支球隊對他的天賦展現高度興趣。報導指出，國王隊、鵜鶘隊、公牛隊、拓荒者隊，甚至是達拉斯獨行俠隊，都已表達對這位23歲側翼新星的關注。另外，報導強調，勇士隊有信心麗台運動報 ・ 19 分鐘前 ・ 發表留言
hololive雪花菈米直播靈異現象？詭異女聲低語「吵死了」嚇哭本人
hololive JP 組五期生 VTuber 雪花菈米（雪花ラミィ），日前（2）的 2026 年晚酌和凸待直播中，許多觀眾都聽到了繞人毛骨悚然的聲音，引起社群熱議。正當菈米在聊天時，背景居然清晰出現了一句低沉冰冷的女性聲音說著「吵死了」（うるさい），嚇到許多觀眾。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 33
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 9
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 8
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1