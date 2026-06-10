電競基本法公聽會 各界挺發展 是否立基本法不同調

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電競是否需要一部專屬基本法？立法院教育文化委員會10日召開公聽會。與會者普遍認為電競產業值得發展，也認為現行制度有待補強，但對於是否制定「基本法」，則出現不同看法。支持者認為有助整合跨部會資源、完善選手與產業發展環境；反對者則擔心與現有法規重疊，未必能解決實務問題。

電競產業近年快速發展，國民黨立委提出「電子競技運動發展基本法」草案，希望建立跨部會整合機制。立法院教育文化委員會10日召開「電子競技運動發展基本法草案」公聽會，與會代表雖普遍支持電競發展，但對於是否訂立基本法看法不一。

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全國律師聯合會資訊委員會委員陳全正指出，基本法的主要功能在於揭示政策方向並授權主管機關推動相關措施，本質上屬於上位法，並非直接處理產業問題的執行法令，目前國內沒有針對特定產業制定基本法的先例。他並指出，電競已被納入運動產業範疇，在現有法制架構下已具備法律定位，若再制定專法，可能與《國民體育法》及《運動產業發展條例》重疊，甚至造成權責界線模糊，不利實務推動。

家長團體則將焦點放在教育與兒少保護。全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，家長不反對電競產業發展，但任何立法都必須將兒少保護與教育責任納入核心考量。彭淑燕：『(原音)我們著重產業發展，同時無論如何不能輕視了校園還是教育孩子的殿堂。電子競技運動基本法必須要是一部可以保護孩子的專法，而不只是幫財團開路的敲門磚。4個簡單的訴求。校園邊境要純淨，學生學業、生活要有紅線，選手轉型專款，要落實兒少健康，跨部會來守護。』

正修科技大學電競科技系主任謝哲人則指出，台灣社會至今仍有不少人對「電競」有刻板負面印象，視為「打電動」。他表示，目前地方政府辦理電競賽事時，常涉及不同單位，權責不易整合，因此他認為透過專法可建立制度基礎，有助電競正名，並推動人才培育與產學合作。職業電競戰隊DCG營運長黃芊瑜也指出，電競在實務上常面臨行政障礙，因此有必要建立跨部會協調機制。

運動部長李洋全程參與公聽會聆聽各界意見後表示，運動部對制定電競基本法持保留態度，但對於產業界提出的問題，運動部會更加務實解決。李洋：『(原音)我們擔心制定基本法會造成我們法律位階的混亂，運動部支持這個電競產業的發展，也認為說如同委員剛剛所提到的，過去在體育署的時候，我們電競的發展確實慢了許多，今天運動部會在各位委員的建議下去支持這個電子經濟產業，然後再更加務實的部分去做相關的發展。』

由於各方歧見仍多，教委會下午原定安排逐條審查「電子競技運動發展基本法草案」是否會有變數，值得關注。(編輯：宋皖媛)