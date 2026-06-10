電競基本法暫緩審議 運動部年底端白皮書

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立法院教委會10日討論《電子競技運動發展基本法》草案，朝野最後達成共識，通過臨時動議要求行政部門研議相關政策及配套措施，法案則暫不審議。運動部長李洋也宣布年底將發布「電子競技產業白皮書」，並規劃明年投入新台幣3千萬元推動電競發展。

立法院教育文化委員會10日上午先就《電子競技運動發展基本法》草案召開公聽會，邀集產官學界代表交換意見。與會者普遍支持電競產業發展，但對是否立基本法看法分歧。下午進入詢答及法案審查階段，民進黨立委均認為現階段不宜貿然制定基本法，但也高度關切電競產業發展，針對選手培育、場館設施、人才養成、國際賽事參與及跨部會資源整合等面向提出建議，要求運動部提出具體政策與配套方案。

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提案立委羅廷瑋指出，電子競技自2017年納入運動產業至今已近10年，但產業仍面臨人才流失、選手出走、場館認證不足及跨部會協調困難等問題。他認為，若現行政策與行政辦法已足以解決問題，產業就不會持續面臨困境，因此政府應提出更完整的制度設計與整合機制，協助產業突破發展瓶頸。

面對立委質詢，運動部長李洋重申電子競技運動是運動部主管項目之一，過去推動上確實仍有精進空間。不過他認為基本法屬於高位階法律，目前希望優先在既有法制架構下透過行政措施強化推動。

李洋也說明，運動部已在2027年度預算中編列3千萬元推動電子競技運動發展，並說明相關用途。李洋說：『(原音)除了我們剛剛提到的這個六都的(電競)爭霸賽以外，其實除了補助以外，我們還希望說在這一個剛剛有提供到，比如說像未來可能在擬定這個國光獎章，或者是轉任專任運動教練，我想這些都是需要預算來去支應的。那我想這部分，我們當然希望說在電子競技運動這一塊，我們可以做的，除了在學校以外的部分，我們去做更多常態性的編列，我想包含今年在名古屋亞運的電子競技運動的培訓，這也是我們預算需要去編列的部分。』

此外，李洋也宣布運動部預計於今年底發布首部「電子競技產業白皮書」，盤點產業現況與發展需求，作為未來政策推動的重要依據。

最後，民進黨團提出臨時動議指出，為使行政部門妥善回應電競發展需求，並研議相關發展政策與配套措施，且相關立法作為應審慎評估，因此相關法案留待後續審議。該臨時動議也獲朝野無異議通過。(編輯：許嘉芫)