電競基本法疊床架屋？李洋認「法律位階非常高」：其他項目可能也要跟進

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記者詹宜庭／台北報導

李洋立法院受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院教育與文化委員會今（10日）召開《電子競技運動發展基本法》草案公聽會，運動部部長李洋受邀列席並進行報告。會前，李洋接受媒體聯訪表示，依照現行規劃，明年度預算編列3000萬元投入電競產業，希望持續推動相關發展；至於是否有疊床架屋問題，李洋則說，若針對其中一個項目制定基本法，那其他項目可能也要跟進。

針對《電競基本法》，李洋表示，目前《國民體育法》與《運動產業發展條例》中已有相關規定，希望在現有架構基礎上推動相關政策。目前也正在研擬數位科技運動的獎補助辦法，希望藉由這樣的方式，讓電競運動與數位運動獲得更好的待遇。此外，依照現行規劃，明年度預算也編列3000萬元投入電競產業，希望持續推動相關發展。

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媒體追問「若另立新法是否會有疊床架屋的問題？」李洋認為，若電子競技運動制定基本法，他也擔心是否影響到棒球、籃球，甚至自己從事的羽毛球等運動項目，但這需要跨部會共同努力。他說，基本法在法律體系中的位階非常高，若針對其中一個項目制定基本法，那其他項目可能也要跟進。

媒體也關心預算進度，李洋則強調，相關進度仍尊重立法院排程，目前運動部預算只能如先前所說，沿用去年體育署的預算規模，其中受影響最大的就是全民運動署，還有許多經費目前無法適用。

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