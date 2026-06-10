電競基本法草案公聽會藍綠交鋒 李洋坦言台灣電競發展確實較慢

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立法院教育及文化委員會舉辦「電子競技運動發展基本法草案」公聽會，運動部長李洋列席與會。(記者田裕華攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院教育與文化委員會今(10)日由國民黨立委羅廷瑋擔任召集人，召開「電子競技運動發展基本法」草案公聽會。國民黨立委葛如鈞認為，台灣具備強大硬體供應鏈，是最適合推動專法之處，盼以基本法建立穩定制度框架，救治「快裝上葉克膜」的電競產業；民進黨立委吳沛憶則呼籲運動部加速提出政策、補助與產業支持機制。對此，受邀列席的運動部長李洋坦言，過去電競發展確實較慢，針對目前法規不足處，希望優先以運動部行政命令加以補充。

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李洋在報告中指出，台灣電競產業目前正承受三大挑戰，包括場館缺乏專屬標準、資金不足，賽事難以常態化導致好手流失，以及遊戲IP制約產業結構等，不過運動部已將電競業明確納入運動產業實施貸款、信保與利息補貼，降低業者營運成本，同時也正研訂電競產業白皮書作為施政依據，另刻正積極建立國家發展基金投資運動產業相關管理措施，引導民間資金共同挹注；也將研議訂定「運動產業人才職能基準」，協助培育電競主播等人才。

對於電競是否推動基本法，在此次公聽會上也展開激烈的意見交流。葛如鈞表示，考量電競使用的設備、顯卡、ICT技術和硬體供應鏈與台灣高度相關，如果全世界有一個國家要做電競基本法就是中華民國，因為全世界有8成電競周邊與產品是台灣代工製造，全球五大電競品牌就有3個是台灣品牌，但政府真的有正眼看待電競、灌注資源到裡面，以及帶著產業照顧選手嗎？還是只有奪牌沾光、湊熱鬧。

葛如鈞指出，電競產業涵蓋範疇廣泛，涉及眾多部會與職掌，不是運動部條例或辦法就可以處理的，而是需要一個高度基本法來跨部會處理的原因。「台灣是最適合推動電競的地方，卻沒有專門法案照顧電競產業，甚至有網友說台灣電競快要裝上葉克膜了，希望透過電競基本法，讓它擁有更完整、穩定、清楚的制度框架，並且透過結合中央、地方以及各個領域的資源，讓台灣在世界電競的版圖上留下身影。」

民進黨立委吳沛憶表示，電競產業與許多新興運動一樣，都是民間先努力、先在國際取得成績，政府才逐步跟上。雖然2017年「運動產業發展條例」已將電競納入法規，台灣也曾舉辦世界電競錦標賽、在杭州亞運奪下2銀2銅，但從取得法源基礎至今已近10年，運動部如今才開始草擬「電子競技產業白皮書」與補助辦法，速度實在太慢。她認為，目前真正缺少的不是法源，而是政府具體作為與支持，呼籲運動部應加速提出政策、補助與產業支持機制，並廣泛聽取產業界、校園與第一線選手意見，建立更完整的電競生態系。

綠委郭昱晴也提出，如果把單一運動項目作為上位法分流設計，那體育政策將會從一套母法到多套母法並行，造成法治結構上的破碎化。

對於立委提出「電子競技運動發展基本法」草案，李洋認為，各界目標一致，都是希望推動電子競技發展。對於現行「國民體育法」及「運動產業發展條例」規範不足之處，運動部將透過行政命令補強；過去體育署時期在電競發展上確實較為緩慢，未來運動部將持續聆聽各界建議，務實推動電子競技產業發展，並邀集相關專家研議，從運動部角度規劃後續發展方向。

立法院教育與文化委員會今由國民黨立委羅廷瑋(右3)擔任召集人，召開「電子競技運動發展基本法」草案公聽會，運動部長李洋(右2)也受邀列席。(記者羅國嘉攝)

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