電競女神召集令 報名倒數11/9截止

▲《國際電競女神盃》強調性別平等與包容邀請熱愛電競的女性玩家與夥伴組隊報名。（圖：新北經發局提供）

新北市政府年末壓軸電競盛事《國際電競女神盃》即將登場，報名截止至十一月九日，最後倒數！總獎金新臺幣二十五萬元，歡迎熱血玩家揪團報名。

新北經發局今（三十一）日指出，市府近年積極推動電競產業，今年攜手民間團體舉辦女神盃，落實性別平權，每隊至少須有三位女性選手，讓女性成為舞台焦點。無論是職業高手或初登場新手，都能在此開創屬於自己的電競傳說。賽事將於十一月廿八日至三十日舉行，結合「二○二五年新北耶誕市集」，打造最具特色的電競嘉年華。

現場有ACGE主題演唱會、Cosplay秀、VTuber LIVE、趣味表演賽，並邀請BMG職業戰隊、星眺平臺直播主與觀眾互動。另有「魂燃天乘」動漫團體、比爾數位VTuber「瑟菲娜」與「諾菈」以及新北學校社團接力演出，活動豐富、卡司堅強，還有耶誕市集、美食攤位與粉絲互動。（報名連結https://reurl.cc/qYMR9p）更多資訊請見官網（https://www.setn.com/project.aspx?ProjectID=10460）查詢。