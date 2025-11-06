電競女神才與尪爆不合 突曬「2條線」宣布懷二胎！

娛樂中心／江姿儀報導



正妹網紅瑀熙（Yuci）以遊戲實況主發跡，轉戰YouTube也創下亮眼成績，去年一口氣宣布結婚生子兩大喜事，從「電競女神」搖身一變成最正人妻、媽媽，不時分享幸福家庭生活。數月前瑀熙才自曝和圈外老公婚後不合，夫妻倆吵架3天。沒想到昨（5日）她曬出兩條線的驗孕棒，拍片宣布懷上第二胎，即將升格二寶媽。





電競女神結婚1年才與尪爆不合 突淚崩曬「2條線」宣布升格二寶媽！

瑀熙與圈外老公結婚1年多，生完第一胎後，她努力備孕了快1年，終於懷上二寶。（圖／翻攝自IG@uccu0323）

廣告 廣告

瑀熙與圈外老公結婚1年多，生完第一胎後，她努力備孕了快1年，昨晚突然宣布迎來新生命。影片中她表示自己近期出現懷孕徵兆，於是拍片驗孕。揭曉答案那一刻，她見到兩條線的驗孕棒，忍不住激動落淚，嗨喊「終於讓我等到了，我懷孕了，我終於成功了。」。

電競女神結婚1年才與尪爆不合 突淚崩曬「2條線」宣布升格二寶媽！

瑀熙曬出兩條線的驗孕棒，揭曉答案時忍不住激動落淚。（圖／翻攝自IG@uccu0323）

瑀熙配文寫下「近期來感到最快樂的一件事情，是的，我們迎來了新的生命了，生完小布後，真的努力備孕了好久，但肚皮完全沒有消息…沒想到！一放鬆下來後，小寶貝真的來了。度過前期的不穩定＋安胎期～終於能跟你們分享囉！」。好消息曝光，粉絲也留言祝福「恭喜」、「妳很棒啦！不要給自己那麼大壓力，恭喜妳」、「哇噻，恭喜恭喜！妳超棒的，別讓自己太勞累了～」。





原文出處：電競女神結婚1年才與尪爆不合 突淚崩曬「2條線」宣布升格二寶媽！

更多民視新聞報導

昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！

黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！

木村心美爆熱戀「排球少年」！「甜蜜吻別」全被拍

