電競女神「超兇戰袍」慶聖誕 「猛洩麻糬」險掉出！

娛樂中心／江姿儀報導



女星「阿樂」（林妤臻）過去因遊戲實況聚集大量人氣，被外界封為「電競女神」，跨足演藝圈不時登上各大節目，憑藉活潑直率的個性收穫大批觀眾喜愛。熱愛分享生活的阿樂，經常將生活點滴記錄在各大社群，個人IG追蹤人數超過72萬。昨（25日）歡慶聖誕節，她在IG上大方曬出美照，吸引大批粉絲朝聖。





電競女神過聖誕「超兇戰袍」狂下滑 「猛洩雪白麻糬」超巨蝴蝶結撐不住！

電競女神阿樂換上「超兇戰袍」慶祝聖誕節，胸前的超大白紗蝴蝶結相當吸睛。（圖／翻攝自IG ＠alephant_0427）

廣告 廣告

昨（25日）迎來聖誕節，電競女神阿樂在個人IG上分享4張聖誕美照，展現出濃濃的節慶氛圍。只見她換上「超兇戰袍」，聖誕紅小禮服設計簡約，讓胸前的超大白紗蝴蝶結成為最大亮點，相當吸睛。她坐在聖誕樹旁，將禮物高舉在頭頂，頂著精緻臉蛋對鏡頭甜甜一笑，一頭俏麗的棕色短髮搭配毛絨絨的棕色髮夾，還大面積露出嫩白肌膚、纖細四肢，性感火辣到讓人移不開眼。

電競女神過聖誕「超兇戰袍」狂下滑 「猛洩雪白麻糬」超巨蝴蝶結撐不住！

阿樂絕美造型驚豔全網，網友狂讚。（圖／翻攝自IG ＠alephant_0427）

辣照曝光，絕美造型驚豔全網，網友狂讚「很美！阿樂聖誕快樂」、「太美了」、「這儀式感很讚」、「聖誕老婆」、「這人，該好看的時候，真的都很漂亮」、「聖誕節大禮」、「阿樂女神」、「超正超辣的啦」、「是很頂的聖誕照」、「最後一張好少女啊」、「這一身是聖誕禮物嗎？」、「好辣好辣」、「聖誕快樂，阿樂～會不會太美了！」、「好辣的聖誕辣妹」、「請問可以要這個聖誕禮物嗎？太美了！」、「美極了！」、「好美！好快又過了一年」。









原文出處：電競女神過聖誕「超兇戰袍」狂下滑 「猛洩雪白麻糬」超巨蝴蝶結撐不住！

更多民視新聞報導

炎亞綸承認進公關群！遭指「家寧軍師」傻眼揭內幕：很不爽

炎亞綸認「曾入家寧公關群」 她看傻曝「3疑點」！

中國公司成立！館長放話「不講政治、髒話」：太low了台灣才玩

