電競學健康！衛生局：新北電競王迷霧實驗室公測開跑

（記者陳志仁／新北報導）全國最具指標性的健康識能電競平台－「新北電競王．夢幻果島大冒險」，全新賽季「迷霧實驗室」即日起正式開放公測，聚焦校園高度關注的新型菸品等成癮物質議題；透過遊戲闖關結合健康教育，讓學童在寓教於樂中培養正確的健康識能。

圖／全國最具指標性的健康識能電競平台－「新北電競王．夢幻果島大冒險」，全新賽季「迷霧實驗室」即日起正式開放公測。（新北市政府衛生局提供）

新北市政府衛生局局長陳潤秋表示，本季遊戲核心場景「迷霧實驗室」，特別將電子煙、加熱菸及檳榔等成癮物質的危害，轉化為實驗室中的虛擬障礙與陷阱；玩家化身為「皇家騎士」，在迷霧瀰漫的數位迷宮中探險，必須運用健康知識回答關卡問題，才能撥開迷霧、破解誘惑，成功前進下一關。

圖／修德國小學童參與遊戲。（新北市政府衛生局提供）

衛生局指出，透過電競與沉浸式學習結合的「玩中學」模式，能有效提升學生參與度與記憶度，相較傳統課堂宣導，更能協助學童建立辨識成癮物質危害的能力；「新北電競王」目前已全面開啟公測，正式賽事將於115年3月開打，學生只要在遊戲中累積積分，就有機會抽中禮券與超人氣「寶可夢造型存錢筒」。

即日起至115年1月24日，教師可帶領學生以班級為單位組隊參賽，透過團體戰爭取校園榮譽，個人玩家則可使用「親師生平台」帳號直接登入挑戰；陳潤秋強調，健康識能必須從小扎根，期盼透過「迷霧實驗室」的沉浸式電競體驗，讓學子在數位時代中培養識破菸檳誘惑的能力，建立長遠的健康防線。

