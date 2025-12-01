電競強者齊聚松菸 2025全國科藝大賽決賽松菸登場

2025CCCE全國科藝電競大賽總決賽在松山文創園區登場

2025「CCCE全國科藝電競大賽」吸引近300支隊伍、上千人參賽，經過激烈的預賽及決賽，「特戰英豪 VALORANT」及「快打旋風6」冠亞軍得主已出爐，「傳說對決 Arena of Valor」冠亞軍、「遊戲設計」、「快速錄剪播」、「賽事實況轉播」入圍總決賽的參賽者及虛擬運動系列選手，將於12月13日、12月14日在松山文創園區第2、3號倉庫展開精采對決，角逐冠軍寶座。

臺北市教育局表示，在《電子競技系列》中，「傳說對決」在路線控制、團隊碰撞與英雄選擇策略上呈現截然不同風格，不少隊伍在劣勢時，仍能靠精準抓點與反打成功翻盤，展現頂尖水平的團隊默契；「快打旋風 6」在個人技巧展露無遺，多位選手透過角色理解、連段判斷與極限反應力奪下關鍵分數，場場對戰皆充滿高張力，觀眾反應熱烈。12月13日將進行「傳說對決」精彩冠亞軍賽爭霸賽，當天還有「快打旋風 6」表演賽，親師生可以到現場一起感受電競舞臺上的熱血沸騰。

臺北市教育局指出，這次大賽首度推出「遊戲設計」特別賽項，從報名開放後便迅速成為焦點，吸引全國學生熱烈投入，參賽作品從主題發想、視覺風格到遊戲玩法皆展現創新能量。本賽項更鼓勵學生將AI作為創作媒材，嘗試突破傳統遊戲設計的概念，包括使用AI生成圖片、影像、音樂等素材，或將AI技術應用於NPC行為設計、關卡互動與角色動作等面向，使作品呈現更具創意與技術融合的深度，顯示新世代在數位創作上的高度潛力，讓本屆賽事從一開始就充滿話題性，12月14日提供民眾試玩入圍總決賽的原創遊戲。

臺北市教育局說明，線下總決賽現場將提供多項互動內容，包括高張力的電競決賽舞臺、遊戲設計試玩體驗攤位、虛擬運動系列（含神力科莎、自由車、閃動格子）體驗、「競遁遊樂町」遊戲體驗攤位區，包含WWE2K25、鬼滅之刃 火之神血風譚2、快打旋風6、三國群英傳_格鬥版主題挑戰賽，還有現場抽獎、互動集章換贈品、品牌互動體驗區、活動免費開放入場。競賽晉級名單及相關活動資訊將公告在2025「CCCE全國科藝電競大賽」官方網站。