電競手機曾爆紅三年 為何如今難成主流？三大關鍵原因曝光

（記者張芸瑄／綜合報導）近年遊戲市場蓬勃發展，掌機話題更屢創高峰，但曾在 2017 至 2020 年掀起熱潮的「電競手機」卻逐漸淡出市場。包括 ROG Phone、Razer、Lenovo、黑鯊等品牌先後進場，如今卻多轉向其他領域。科技產業人士分析，隨著高階手機效能提升與掌機崛起，電競手機在定位上逐漸失去競爭力。

電競手機主打效能與散熱 為遊戲而生的專用機種

所謂「電競手機」，是為長時間遊戲運作設計的智慧型手機。相較一般機種，電競手機更注重效能、散熱與遊戲控制體驗，常見配置包括：

主動或外接散熱系統

高更新率螢幕（144Hz、165Hz 甚至更高）

超高觸控採樣率（約 720Hz 起跳）

大容量電池、較厚實的機身

側邊按鍵、肩鍵等額外遊戲控制機構

為騰出硬體空間，電競手機多會在相機、防水與輕量化設計上做出取捨，使其用途更接近「遊戲專用」而非「全能手機」。

示意圖

遊戲支援有限 高規格難以完全發揮

雖然電競手機具備高刷新率與高速觸控反應，但多數手機遊戲因公平性與效能考量，通常將畫面幀率限制在 60fps～90fps。

產業人士指出，即便手機能提供 165Hz 的螢幕更新率，實際遊戲體驗能發揮的效果有限，這也使電競手機最具辨識度的規格無法真正轉化為優勢。

高階旗艦機效能追上 電競手機優勢被快速稀釋

隨著旗艦手機的硬體性能全面提升，高效散熱、120Hz OLED 螢幕、大電池與頂級 SoC 已成為高階市場標準，旗艦機在遊戲體驗上的表現與電競手機差距不大。

加上旗艦機同時兼顧外觀、影像、重量、防水等使用需求，對一般消費者而言更具日常吸引力，使電競手機的市場空間進一步被壓縮。

價格劣勢浮現 掌機成更具性價比的選擇

電競手機售價多落在 800 至 1200 美元區間，相比之下，具備可遊玩 AAA 大作能力的掌機（Steam Deck、Switch OLED、ROG Ally）價格約為 350 至 500 美元。

在相同預算下，掌機能提供更多元的遊戲內容，也使消費者在比較後逐漸轉向掌機市場。產業人士指出，掌機的崛起直接動搖電競手機的價值主張。

示意圖

外接手把普及 一般手機也能「電競化」

市場上越來越多外接式手機控制器（如 Backbone One、Razer Kishi），讓一般手機也能具備接近掌機的遊戲操控手感。

此類配件價格相對低廉，也進一步削弱電競手機的市場必要性。

難成主流的根本原因：定位模糊、使用場景受限

專家分析，多項因素讓電競手機難以在市場上形成長期優勢，包括：

日常使用負擔較大（重量、外型設計較突出）

影像、防水等功能不及旗艦機

遊戲支援不足，規格難完全轉化為體驗

掌機取代部分市場需求

外接手把降低「電競專機」的必要性

最終使電競手機成為定位尷尬的產品類型，在「手機」與「遊戲主機」之間難以找到長期立足點。

