電競手機都要 Air！RedMagic 紅魔 11 Air 塞入風扇、7,000mAh 電池僅厚 7.85mm

iPhone Air 一出，即便銷量不濟，其他廠商仍舊都選擇主動蹭熱度。今日 RedMagic 紅魔旗下誕生於去年 4 月的 Air 產品線迎來第二款手機 RedMagic 11 Air，廠方將其宣傳為「行業唯一內置風扇 Air」，矛頭所指不言自明。

外型依舊採硬朗風格，厚度僅 7.85mm

RedMagic 11 Air 延續品牌一貫硬朗設計，採用金屬中框和弧面玻璃背蓋，照例融入透明元素及 RGB 燈效。為突顯電競定位，裝置配有雙 520Hz 側鍵與 24,000RPM 主動風扇。機身重量和厚度分別為 207g、7.85mm，以電競手機標準來算，確實不負 Air 之名。

Snapdragon 8 Elite 搭配 7,000mAh 電池

新機搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器、LPDDR5X Ultra RAM、UFS 4.1 儲存，另攝紅芯 R4 自研遊戲晶片，螢幕則達到 6.85 吋。解析度同更新率分別為 2,688 x 1,216 和 144Hz，8MP 屏下相機的存在令螢幕佔比得以升高至 95.1%。除此之外，裝置亦內建有支援 120W 有線快充的 7,000mAh 大電池，後置相機使用 50MP 廣角與 16MP 超廣角組合。

RedMagic 11 Air 可選 12+256 和 16+512 型號，目前已在大陸預售，疊加首銷優惠和國家補貼後，價格為 2,999 人民幣起。

