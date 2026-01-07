電競玩家夢寐以求！Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆電可橫向「拉長」，一台機器玩轉三個比例！｜CES 2026
可在 16:10、21:9、24:9 三種比例間切換。
在今年的 CES 展場上，Lenovo 一如以往展示多款概念設備。不過當中最吸睛、最「離譜」的一定是這部 Legion Pro Rollable 電競筆電。它配備了可橫向延伸的柔性 OLED 面板，能由原本的 16 吋，一鍵展開增至 21.5 吋或 23.8 吋，變身超寬螢幕電競戰機！
向兩側展開，支援多種比例
Legion Pro Rollable 是以現有的 Legion Pro 7i 為基礎開發，其全機下半部保留原始結構，包括所有連接埠與 RTX 5090 顯示卡等組件。至於最大亮點螢幕，Lenovo 選擇了不同於今年另一款概念機 XD Rollable 或去年 ThinkBook Plus Gen 6 那樣的垂直展開設計，而是改為橫向延伸，可在 16:10、21:9、甚至「超誇張」的 24:9 三種畫面比例之間切換。
用家只要按下 Fn 鍵 + 方向鍵，便可控制螢幕收展。雖然暫時未設專用按鈕，操作略嫌「麻煩」，但作為概念機示範，已屬預期之內。
機身結構仍待改良，可惜未能實測遊戲表現
根據我們姊妹網站 Engadget 的實際上手心得，筆電下半部感覺穩固，但上半部就略嫌鬆散，估計是因為鉸鏈需支撐較重的螢幕結構。現場機器上還可見到螢幕內部的馬達痕跡及輕微波紋，顯示尚未完善。不過從側面觀察，Lenovo 已相當努力減少展開時的縫隙與空隙，對一台原型機而言表現可以接受。
雖然 Lenovo 此次展示了數部樣機，但現場並未安裝任何遊戲。超寬螢幕在遊戲中的實際效果不得而知，令不少參展者都感到意猶未盡。
展望未來：電競玩家夢想中的筆電？
從技術角度看，這部 Legion Pro Rollable 主要是 Lenovo 展示未來設計思路的試驗場。對於熱愛賽車、飛行模擬或開放世界 RPG 的玩家來說，能即時切換寬螢幕比例的設計無疑相當吸引。
目前 Legion Pro Rollable 雖仍屬概念階段，但以 Lenovo 一貫的創新節奏，也許我們不需等太久，便能在市場上看到真正可延展的電競筆電登場。
