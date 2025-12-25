電競甜心突宣布懷孕！曬超音波照報喜 全民瘋猜「孩子的爸是誰」

娛樂中心／蔡佩伶報導

蝴蝶兒無預警宣布懷孕。（圖／翻攝自蝴蝶兒IG）

知名遊戲實況直播主蝴蝶兒（陳霓媗）擁有可愛的臉蛋以及甜美聲音，深受許多粉絲喜愛，今（25日）她無預警拋出震撼彈，宣布懷孕的喜訊，不少粉絲震驚之餘，也不斷瘋猜孩子父親的真實身分。

蝴蝶兒今（25日）在IG曬出超音波照，直呼今年的聖誕禮物有點特別，她也喊話腹中寶寶「小小的你，正在我的身體裡慢慢長大！明年就可以跟你見面了」，證實懷有身孕且將在明年迎來「馬寶寶」。

其實，蝴蝶兒日前才曬出手戴戒指的照片，透露「我找到屬於自己的車銀優了」，不過並未公開男方身分，僅表示這份生活想要自己先好好收藏，如今又宣告懷孕，讓網友忍不住好奇孩子的生父是誰，「話說老公是誰」、「竟然先上車」、「有種好感動的感覺」。

熱愛英雄聯盟的「蝴蝶兒」，曾是電競女子戰隊AHQ的主要成員，主打中路，因擅長操控難度即高的女角色「阿璃」聞名，目前是一名專職的實況主，主要在Twitch平台上直播開台。

蝴蝶兒突然曬出超音波照。（圖／翻攝自IG）

