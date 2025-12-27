電競發展非一蹴可幾 羅廷瑋籲勞動部：建立完整長期運作基礎 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

鑒於電子競技快速發展並正式納入亞運等國際綜合性運動賽會，台灣選手參與國際電競賽事已逐漸趨於常態，相關賽事培訓、選手養成與代表隊組訓，也成為政府政策必須長期面對的重要課題。對此，國民黨立委羅廷瑋昨（26）日於立法院召開「電子競技運動之治理架構、國際參與及制度化發展」公聽會，邀集學者專家與產業界代表，針對電競治理架構、國際參與與制度化發展方向進行討論，期盼為台灣電競建立更穩定、可長期運作的政策基礎。

「隨著電競持續發展，若僅依賴零散、短期的政策措施，已難以回應長期且結構性的需求。」羅廷瑋指出，去年曾針對電子競技人才培育、選手職涯與產業發展等議題進行討論，從第一線實務聽到選手與產業的真實回饋。然而，電競已不再只是單一產業或階段性現象，而是結合運動、科技與國際交流的新興運動項目，必須以長期制度思維來面對。

羅廷瑋表示，從實務面觀察，電子競技同時涉及運動政策、教育推廣與產業發展等多個面向，但現行推動方式仍以個別計畫為主，在治理架構、資源整合與政策延續性上，仍有進一步制度化的必要，地方政府在實際推動相關政策時，也經常面臨缺乏明確依循架構的情形。

羅廷瑋提及，隨著國際賽事參與日益常態化，如何完善選拔、培訓與參賽制度，並確保選手權益，已成為政策設計無法迴避的關鍵課題；是否有必要透過更明確的制度設計，整合治理架構、穩定政策推動方向，包括研議制定《電子競技運動基本法》，作為跨部會協調、政策延續與整體發展的基礎法制，以及現行《運動產業發展條例》是否足以支撐電競朝向制度化、長期化發展，均有待全面檢視與討論。

「電子競技的發展不應視為短期現象。」弘光科技大學國際電競產業發展中心執行長黃建基亦指出，應以長期系統性思維，結合運動專業、教育體系與產業鏈共同推動；若缺乏主責明確、跨部會協作的治理架構，將難以走向制度化與永續發展。他建議政府完善選手、教練與裁判的專業認證，以及代表隊選拔與培訓制度，並自校園體系建立連貫的人才培育路徑，同時結合台灣硬體與數位內容優勢，推動「ACG＋電競」整合發展，建立多層次、可長期支持的人才體系，作為電競產業永續發展的基礎。

中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮表示，實務上電競在國際賽事參與、培訓節奏與資源支持，仍面臨制度定位不明與跨部會協調不足的問題；除亞運體系外，非綜合型國際賽事與交流活動缺乏明確窗口，培訓與補助時程也欠缺可預期性，增加第一線單位規劃與營運壓力。

鍇睿國際數位股份有限公司執行長顏宥騫提到，近年台灣成功爭取《英雄聯盟》亞太職業聯賽整合日本、越南與大洋洲賽事，並成為東南亞電競賽事的重要基地，對提升台灣國際能見度與產業發展具高度價值。惟實務上仍必須面對，雖然爭取到外籍選手與戰隊來台設立據點，但在簽證、居留與身分認定上仍存在諸多不確定性，影響賽事與團隊長期規劃。

此外，顏宥騫也指出，賽事場館與軟硬體建置投入金額龐大，目前相關補助與支持機制尚不明確，產業即便投入大量資源，仍普遍面臨營運入不敷出的壓力，期盼政府能提出更清楚、可預期的補助與輔導計畫，協助賽事主辦與周邊產業穩定發展。

Deep Cross Gaming戰隊營運總監孫鼎鉉則表示，電競雖早已納入《運動產業發展條例》，但相關制度對戰隊實務經營的實際效益仍有待檢視，包含企業投入可抵稅等配套措施，是否真正被隊伍運用、是否發揮扶植效果，亟需持續追蹤與評估。

「戰隊經營除運動競技本身外，亦高度仰賴賽事營運、行銷與國際交流支持。」孫鼎鉉舉例，例如《英雄聯盟》亞太職業聯賽係整合日本、越南與大洋洲賽事，此類的國際賽事選擇台灣作為賽事中心，若缺乏長期制度與政策推動，賽事恐隨市場條件轉移他處，進而影響電競選手人才留任與產業穩定。他建議政府應把握現有國際賽事落腳台灣的契機，強化制度支持與賽事環境，避免產業與人才持續外流。

「電子競技的發展並非一蹴可幾，而是一項需要長期規劃與制度支撐的政策工程。」羅廷瑋最後強調，唯有及早盤點現行制度落差，逐步補齊治理架構，讓相關政策具備延續性與可預期性，才能讓選手安心投入、產業穩健發展，並在制度支持下，持續強化台灣在國際電競領域的競爭力與能見度。

羅廷瑋並鑑請勞動部，針對電競選手的工作時間與自主訓練如何去做排定，並協助戰隊、協會釐清；並就中央權責劃分、選手培育支持及國際參與機制等重點面向，於3個月內提出整體政策評估與規劃建議書面報告。

照片來源：羅廷瑋辦公室提供

